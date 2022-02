Zucchetti apre in Molise e cerca personale: previste almeno 10 assunzioni (ecco come candidarsi)

Si tratta della prima azienda italiana di software. Cristina Zucchetti: “Il nostro obiettivo è anche quello di promuovere l’occupazione locale”

Zucchetti, con oltre un miliardo di ricavi e più di 700.000 clienti, è la prima azienda italiana di software. I suoi tratti distintivi sono l’innovazione tecnologica e la vicinanza al cliente, sia in termini di ascolto delle esigenze sia di effettiva prossimità territoriale.

In base a questa strategia, Zucchetti ha deciso di rafforzare la propria presenza diretta anche in Molise, con l’apertura di una sede a Campobasso. L’obiettivo è quello di supportare in modo rapido ed efficace tutte le richieste di aziende e professionisti della zona per le soluzioni applicative di gestione del personale. Per questo motivo è previso un ampliamento di organico e si ricercano software developer, help desk e consulenti applicativi sia junior che con esperienza nel mondo delle soluzioni applicative per il mondo dell’HR.

“Il nostro obiettivo è anche quello di promuovere l’occupazione locale, per questo abbiamo intenzione di assumere almeno 10 persone della zona – afferma Cristina Zucchetti, presidente Zucchetti Group – Crediamo fortemente che il successo dell’azienda dipenda dalle nostre risorse e proponiamo fin dall’inizio un contratto a tempo indeterminato perché vogliamo che lavorino con serenità e che rimangano con noi per lungo tempo, anche per assicurare continuità di servizio ai progetti che realizziamo per i nostri clienti”.

Tutti gli interessati possono consultare la sezione ‘Careers’ all’interno del sito Zucchetti oppure, in alternativa, inviare la propria candidatura all’indirizzo email lavoro@zucchetti.it.

Nell’immagine di copertina il quartier generale della Zucchetti a Lodi