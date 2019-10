Zuccherificio, dopo tre anni la rabbia degli ex: «La politica ci ha lasciato soli»

Il consiglio comunale di Termoli approva un Odg che impegna sindaco e Giunta a sollecitare Governo nazionale e Regione Molise a trovare una soluzione

E’ stato approvato all’unanimità l’ordine del giorno che impegna il sindaco e la Giunta comunale di Termoli a sollecitare «gli organi del Governo nazionale e della Regione Molise affinché pongano in essere tutte le iniziative volte a favorire progetti per la ricollocazione dei dipendenti che in questi anni non hanno ancora trovato alternativa alla precedente attività presso lo stabilimento Zuccherificio del Molise». Un ordine del giorno che dà anche mandato al presidente del consiglio comunale di trasmettere il testo approvato alla Regione Molise, alla delegazione parlamentare molisana e al Ministro del Lavoro. Si torna a parlare di Zuccherificio del Molise all’interno del consiglio comunale di Termoli. A portare di nuovo in discussione, a tre anni dall’ultima volta, il futuro degli ex lavoratori dello stabilimento saccarifero bassomolisano sono stati i consiglieri comunali del MoVimento 5Stelle e della Rete della Sinistra che hanno chiesto e ottenuto un consiglio monotematico aperto sulla situazione. Sotto la lente è finita l’annosa questione degli ammortizzatori sociali praticamente scaduti degli ex dipendenti dello Zuccherificio. Un misto di rabbia e di disillusione nei confronti della politica che «ci ha abbandonati a noi stessi – hanno affermato gli ex dello Zuccherificio – gli ammortizzatori sociali non sono quelli dati dalla Regione ma l’Anaspi perché abbiamo lavorato un paio di mesi per accedere ai vecchi che avevamo. I bandi ancora non partono anche se la politica regionale dice che sono molto vicini a partire. Io spero che non sia l’ennesima bufala poi noi alla politica regionale chiediamo la rioccupazione visto che è stata lei a far chiudere l’azienda. In questi anni ci siamo sentiti trattare male anche perché le ultime due campagne sono state fatte di tre giorni per far prendere fondi e quote zucchero. Dal consiglio comunale di Termoli ci aspettiamo che solleciti il consiglio regionale visto che vediamo sia per noi che per altre aziende del territorio che il Molise sta bistrattando Termoli e il basso Molise». Un clima rovente quello che si respira tra gli ex. Sessantanove, in totale, quelli che hanno perso il posto di lavoro. «Quattro-cinque sono riusciti a ricollocarsi anche se con lavori saltuari – hanno proseguito – altri stanno lavorando. Diciamo che sono una ventina quelli che non hanno alcuna collocazione. Sono tre anni che ha chiuso lo Zuccherificio e da allora non è successo nulla. Il 16 ottobre 2016, nel corso di un consiglio regionale monotematico, l’allora amministrazione Frattura ci aveva garantito la ricollocazione ma non è mai accaduto nulla. Dalla politica – hanno proseguito – ci aspettiamo che ci dia un lavoro perché senza il lavoro abbiamo perso qualsiasi dignità. Con l’assessore Mazzuto avevamo avuto parecchi incontri. Ci era stato detto che il bando per i Comuni era pronto ma anche quello si è perso sulla strada di Damasco». Di qui l’appello lanciato al Comune di Termoli affinché si faccia portavoce di una sorta di “petizione” nei confronti degli organismi regionali e nazionali per trovare una soluzione all’annoso problema. «Ci sono persone a cui mancano 6-7 mesi per arrivare a maturare la Quota 100 ma non si sa se riuscirà a farlo». Adesso la palla passa a Regione e Ministero per cercare di trovare una soluzione.