Zuccarelli e Leopardi, il medico sangiulianese ed il giovane favoloso

«Ho abitato anni in questa citta, senza mai visitare la tomba del poeta. Mi distoglieva sempre dal farlo qualcosa che adesso mi pare riconoscere come la furia degli anni giovani. Il disinteresse supremo di questi per un freddo marmo, nasconda esso pure il corpo del poeta più amato. […] Così ho pensato di andare in fondo alla grotta, in fondo alla quale, in un paese di luce, dorme da cento anni il giovane favoloso»

Con questo incipit la poetessa Anna Maria Ortese nel 1937 apre la mirabile narrazione del “Pellegrinaggio alla tomba di Leopardi”, nell’imminenza della traslazione dei resti gloriosi. Siamo a Napoli nell’ antica chiesa di san Vitale martire a Fuorigrotta che di lì a poco, meno di due anni, non sarebbe più esistita.

La struttura religiosa, dopo quattro secoli di storia, fu demolita nel 1939 dal governo fascista per dare corso al nuovo piano regolatore della zona di Fuorigrotta in previsione della costruzione della mostra delle colonie italiane di oltremare. La chiesa aveva acquisito ulteriore celebrità nel 1837, anno della morte del poeta di Recanati e della sua inumazione nella relativa cripta per interessamento di Antonio Ranieri con cui visse in sodalizio gli ultimi anni della sua vita nella casa napoletana di vico pero n. 2, una traversa di salita santa Teresa al Museo. Un’epigrafe tuttora esistente sulla facciata del palazzo partenopeo così recita: Ospite della città di Napoli /nei quattro ultimi anni di sua vita /GIACOMO LEOPARDI /moriva in questa casa/ ai XIV giugno MDCCCXXXVII.

Nel 1844, su iniziativa sempre del sodale Ranieri, le spoglie del poeta furono trasferite dalla cripta e tumulate in un loculo del vestibolo della chiesa, sigillato da una lapide di marmo la cui l’epigrafe in onore fu dettata dal classicista Pietro Giordani. L’intimo amico Ranieri evitò qualsiasi ispezione della cassa fino alla sua stessa morte avvenuta nel 1888 e non lasciò alcuna registrazione dettagliata della posizione esatta delle ossa della primaria esumazione. Ad ulteriore protezione del sepolcro fece chiudere con un cancello in ferro questa parte del vestibolo.

Trascorsi sessant’anni dalla morte del poeta, nel 1896, la Reale Accademia di archeologia lettere e belle arti di Napoli, approssimandosi la ricorrenza del primo centenario della sua nascita (1798), prese l’iniziativa di celebrarne la memoria con una solenne commemorazione e con il restauro del sepolcro marmoreo del poeta.

Il ricorso del centenario ebbe anche una eco nazionale. Infatti con legge del regno 4 luglio 1897, la tomba del Leopardi fu dichiarata monumento nazionale e in tale occasione, sul lato opposto al sepolcro, fu affissa in ricordo un’epigrafe con l’editto di re Umberto I.

Contemporaneamente ad opera del comune di Napoli fu avviata la sistemazione della facciata esterna della chiesa e la trasformazione del vestibolo in Pronao monumentale in stile classico, arricchito da un affresco raffigurante il san Vitale della chiesa di Ravenna, eseguito dall’illustre pittore Paolo Vetri. I lavori terminarono nel 1900, ma con l’inaugurazione rimandata al 1902, a causa del regicidio di Umberto I.

La ristrutturazione architettonica della chiesa rendeva comunque indispensabile la estumulazione dal vestibolo e il recupero, con ricognizione medico legale, delle spoglie mortali per procedere a una nuova e degna sepoltura del poeta in una cripta monumentale. La cerimonia ebbe inizio in 20 luglio 1900 e si concluse il giorno successivo con la relazione scientifica prodotta da una commissione costituita all’uopo dall’Accademia e presieduta dal ministro della Pubblica Istruzione Filippo Mariotti. Essa era composta da Francesco Moroncini di Recanati, in rappresentanza del conte Giacomo Leopardi, professore di lettere e critico leopardiano che curò anche un edizione dell’epistolario leopardiano, dal Michele Kerbaker , in veste di segretario, professore di lettere greche e latine nel liceo Principe Umberto e da due luminari del università di Napoli: il professor Giustiniano Nicolucci, etno-antropologo fondatore del Museo universitario di antropologia, e il prof. Angelo Zuccarelli di San Giuliano del Sannio,docente di antropologia criminale e fondatore del museo di antropologia criminale GB della Porta.

In merito alla questione leopardiana, qualche tempo prima, nel 1898, Zuccarelli aveva pubblicato un pamphlet dal titolo “gli uomini di genio e la loro biografia clinica” in cui sosteneva, sulla base delle concezioni scientifiche del tempo, che la “nota principale che generalmente caratterizza l’uomo di genio sono l’eccezionalità delle sue estrinsecazioni, dei suoi prodotti di intelletto, di fantasia, di sentimento che prevedono interi periodi del cammino del umanità e inducono ad attività collettive nuove e straordinarie”. In questo scritto l’antropologo riportava che occorreva “approdare a una seria e fondata dottrinaintorno alla natura e alla gradazione mentale del genio partendo da studi su fonti sicure della eredità familiare e di tutta la vita degli uomini di genio, il tutto raccolto e valutato con criteri e metodi clinici”. Pertanto gli studi sui resti mortali del recanatese rappresentavano un’occasione di approfondimento scientifico per una biografia clinica del poeta, partendo dall’ attenzione riservata da questi al tema del corpo cosi come emergeva dal suo epistolario.

I documenti relativi alle commemorazioni del centenario della nascita del poeta, e tra questi anche la relazione sulla ricognizione condotta dal medico sangiulianese, furono raccolti negli atti del 1910 della regia accademia di Archeologia Lettere e belle arti di Napoli nuova serie, vol. I, 1908, pubblicati dalla tipografia Achille Cimmaruta della regia università di Napoli.

In essi veniva riportato che la prima ricognizione visiva dei resti mortali eseguita il 20 luglio aveva evidenziato le pessime condizioni di conservazione della cassa, le parti scheletriche ridotte in frantumi e marcite, le ossa delle gambe e delle braccia al solo tocco friabili, ogni figura dello scheletro era sparita. Dalla relazione del prof Moroncini, delegato di casa Leopardi, si apprese che il prof Nicolucci dichiarò subito che date le condizioni della salma era inutile qualunque tentativo di prendere misure. Tuttavia il prof Zuccarelli aveva chiesto di potere effettuareun più accurata ricognizioni medico legale, e il 21 luglio aveva restituito un elenco dettagliato delle parti scheletriche e degli altri oggetti rinvenuti nella cassa, quali un pezzo di soprabito di colore verde cupo, frammenti del corpetto di colore marrone, la suola della scarpa dx e un tacco. Tali reperti furono successivamente affidati dal senatore Mariotti al prof Zuccarelli per ulteriori studi e in data 1 agosto del 1900 furono consegnati all’ Ufficio Regionale per la conservazione dei monumenti, dopo essere stati repertati fotograficamente per la successiva conservazione presso il museo di San Martino.

In conclusioni la ricognizione dei resti provenienti da una sepoltura secondaria, di cui solo Antonio Ranieri era stato testimone, portò inevitabilmente i due accademici a riscontrare la mancanza di connessioni anatomiche dei reperti in loco rinvenuti e in particolare l’assenza di parti dirimenti dello scheletro come il cranio o quanto meno frammenti di questa parte dello scheletro. Queste evidenze, nonostante la riservatezza dei due cattedratici, insinuarono il sospetto che i resti anatomici potessero non essere ascritti al Leopardi. A queste conclusioni si aggiunsero anche alcune testimonianze documentali, come quelle raccolte nel libro X dei defunti del 1837 della parrocchia di riferimento di vico Pero, la ss. Annunziata a Fonseca, le quali attestavano che il poeta era morto il 14 giugno alle ore 20.00, munito dei SS Sacramenti, e sepolto idem, come gli altri defunti che lo precedevano nell’ elenco, nel camposanto dei colerosi a Poggioreale. A squarciare il silenzio delle autorita contribui, nel 1901, anche il segretario della commissione Michele Kerbaker affermando che i resti venerati si trovavano all’ultimo stato, non di decomposizione ma di distruzione!

La favola ranierana sui concitati affanni per salvare la salma da una sepoltura promiscua perdeva credibilità. I familiari del poeta, relazionati dal professor Moroncini, scrissero al nuovo ministro della Pubblica Istruzione Nicolò GALLO esprimendo la preoccupazione che la tomba fosse stata profanata. ll ministro rispose escludendo ogni sospetto di opera umana, attribuendo lo stato dei resti mortali alle pessime condizioni di conservazione dei resti nella cripta della chiesa.

Trascorsi circa 30 anni le biografie di Zuccarelli e di Leopardi si sarebbero incrociate ancora una volta, subito dopo la morte dell’antropologo avvenuta nel 1927.

Nella Collezione del Comune di Recanati SEZIONE GIACOMO LEOPARDI si custodisce la dichiarazione resa dal figlio del professore, Armando, depositata il 2 giugno 1928 presso il notaio Riccardo Catalano di Napoli, che attesta l’autenticità dei frammenti recuperati il 21 luglio 1900. In essa viene fra l’altro riportato che gli oggetti repertati a parte, dopo l’estumulazione, vennero portati al museo S. Martino.

In seguito alla demolizione del chiesa il 22 febbraio del 1939 i resti di Leopardi, insieme all’epigrafe monumentale del Ranieri, furono nuovamente spostati, questa volta nel parco della tomba di Virgilio a Piedigrotta. Destino volle che l’ultima dimora del Leopardi fosse proprio il luogo partenopeo per antonomasia riservato a custodire ceneri mai esistite di mortali, essendo a tutti noto che l’antico «colombario» della villa partenopea di Silio italico, sulla collina di Posillipo, non aveva mai realmente ospitato i resti mortali di Virgilio.

Per evitare la totale “perdita del luogo”, su richiesta del comune di Recanati, alcuni elementi lapidei del sacro edificio furono recuperati e trasportati sul colle dell’infinito dove, nel 1998 in occasione del bicentenario della nascita del poeta, vennero ricomposti simbolicamente in forma di sacello.

Quanto all’antropologo sangiulianese, la genialità del “cantore della ginestra” influirà sulle sue convinzioni scientifiche. Egli, in occasione dell’immane catastrofe causata dal terremoto di Messina del 1908, divulgò dalle pagine de “l’Anomalo”, una rivista da lui fondata, un breve lavoro dal titolo “il Binomio”, una raccolta di riflessioni sulla nullità del uomo al cospetto della forze della natura. Qui Zuccarelliriporterà che contro i colossali avversari cosmici occorre che gli uomini si sentano sempre più stretti in intima necessita di reciprocanza di benevolenza, di premure, di conforti, perché il dolore umano indivisibile dalla vita sia lenito. […..] Se Il tecnicismo scientifico non diventa patrimonio comune, la sociale condizione della fragilità umana non sarà mai rovesciata in solidarietà per affrontare la sproporzione tra uomo e universo. Concluderà, quindi, con un messaggio di salvezza rivolto ai posteri in forma di testamento spirituale: Accanto cosi alla grave pensosa e austera figura dello “studio scientifico”, ergesi indissolubile l’altra dolce, benigna, provvidamente caritatevole e soccorritrice, della “solidarietà “di tutta l’umana famiglia. L’una tutta intelletto, l’altra tutta cuore; tutte e due formanti il –il binomio – in cui andrà sempre meglio riassumendosi in futuro il sostanziale progresso del “vivere civile”.

A Napoli, in ricordo della storia con cui l’antico luogo di san Vitale veniva incontro ai visitatori della tomba del poeta e del modo con cui parlava alle loro anime, resteranno soltanto le pagine di Annamaria Ortese e, poiché nessun luogo è senza “Genio”, vico Pero n° 2 verrà eletto a spazio urbano dove potrà albergare in eterno il Genius Loci leopardiano.

Giuseppe Tiberio