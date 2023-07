Ztl, un residente: “Sarà il colpo mortale per il commercio”

Dopo la delibera sull’installazione dei varchi elettronici nel centro storico di Campobasso, si infiamma il dibattito sulle reali opportunità derivanti da tale decisione

Con la delibera di Giunta comunale numero 220 del 20 luglio 2023 , il Comune di Campobasso ha varato l’installazione dei varchi elettronici per il controllo automatico degli accessi nel centro urbano. Una decisione che divide i residenti e al centro del dibattito da mesi.

“Sono stato da sempre a favore delle ZTL”, dichiara un residente del centro storico di Campobasso, Nicola Messere, “anche perché spesso hanno risolto molti problemi alle città e ai loro centri storici. Detto questo, però, credo che prima di muoversi in tal senso anche per la città di Campobasso bisognerebbe valutare più attentamente l’impatto che provocherà sui cittadini residenti e sul commercio. La conformazione del nostro centro storico e della viabilità all’interno delle mura non può essere paragonata a quelle delle grandi città metropolitane o ad altre città d’arte seppur più piccole.

Negli anni – continua Nicola – il centro storico di Campobasso ha “subito” una desertificazione commerciale e un degrado sociale che è sotto gli occhi di tutti. Io ci vivo dal 1994 e in questi quasi trent’anni ho potuto constatare il suo inesorabile declino. Se non saranno valutate attentamente le ricaduta di questa decisione dell’amministrazione comunale, a mio avviso, questa decisione potrebbe essere il colpo mortale per i residenti e soprattutto per i commercianti che, al contrario, andrebbero solo premiati per il coraggio che hanno avuto negli anni a rimanere e tenere aperte le proprie botteghe. Le città che hanno adottato ZTL lo hanno fatto sempre dopo aver predisposto servizi alternativi per la mobilità, realizzato parcheggi, incentivato i cittadini e non solo a rimanere all’interno delle “mura” cittadine, realizzati interventi urbanistici che li hanno resi più belli, insomma dopo una politica condivisa e non solo come una mera stellette da appuntarsi sul petto!

Comunque si parla di sperimentazione. Da cittadino del centro storico sarò molto attento a quello che provocherà questa decisione dell’amministrazione comunale. Nonostante dai vari incontri avuti con i cittadini, con i commercianti e con altri operatori economici non mi sembra sia emersa una condivisione, anzi. E comunque sempre pronto a ricredermi”.