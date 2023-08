Ztl nel centro storico, Tramontano: «Colpo mortale per le attività produttive e commerciali»

Il capogruppo della Lega a Campobasso ha annunciato la presentazione di una mozione: «Revocare le delibere di giunta con cui istituisce e si perimetra la zona e l’accesso dei veicoli»

Il capogruppo della Lega al Comune di Campobasso, Alberto Tramontano, ha annunciato la presentazione di una mozione urgente sull’attivazione della Ztl nel centro storico di Campobasso sottolineando che «tale iniziativa è inaccettabile per ragioni di forma e di sostanza. Innanzitutto – si legge ancora nella nota del capogruppo leghista – la giunta Gravina con la deliberazione di Giunta numero 218 del 20.07.2023 ha approvato l’istituzione e la perimetrazione della Zona a Traffico Limitato e con Deliberazione di Giunta Comunale numero 219 del 20.07.2023 ha approvato lo schema del “Disciplinare per l’accesso e la circolazione dei veicoli nella Zona a Traffico Limitato”: tali atti, nella sostanza, sono squisitamente di programmazione, la cui competenza è del Consiglio comunale, come disciplinato dall’articolo 42 del Tuel 267/2000.

Quindi, «con un’astuzia amministrativa – ha rimarcato Tramontano –, si è voluto bypassare il potere di programmazione e di controllo del Consiglio comunale. Nella sostanza l’attivazione della Ztl nel centro storico colpirà a morte le poche attività produttive e commerciali che ancora lì eroicamente resistono. L’istituzione sostanzialmente illegittima nella forma della Ztl non è stata preceduta da una puntuale analisi di contesto, da una analisi dei costi economici e sociali di tale scelta e dalle ripercussioni che avrà sul tessuto economico del centro storico, già gravemente provato da anni di abbandono e incuria; la Ztl avrà anche ripercussioni negative sul valore economico degli immobili commerciali e sulle abitazioni civili, che subiranno un possibile deprezzamento.

La crisi che investe le attività produttive e commerciali nel centro storico di Campobasso è evidente: basterebbe censire gli innumerevoli locali chiusi, sfitti e non utilizzati e sentire gli operatori che lì svolgono la propria attività.

Pertanto, con la mozione «il capogruppo della Lega ha chiesto al sindaco e alla giunta comunale di revocare ed annullare le delibere n. 218 e 219 del 20.07.2023 perché illegittime nella forma, in quanto il potere di programmazione appartiene al Consiglio comunale e non alla Giunta comunale (art. 42 del Tuel) e a non procedere con la decisione di istituire la Ztl nel centro storico di Campobasso perché in questo momento storico sarebbe un colpo mortale per le attività produttive e commerciali che lì esercitano la propria attività e determinerebbe un significativo deprezzamento del valore degli immobili commerciali e delle abitazioni civili».