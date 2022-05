ZTL nel centro storico di Isernia, annunciata ma poi non parte

Polemiche a Isernia per la Zona a Traffico Limitato nel centro storico. Annunciata dal comune a partire dalla sera del 30 aprile, ieri sera ha visto regolarmente il su e giù delle auto nelle zone che avrebbero dovuto essere chiuse al traffico. Una contraddizione subito evidenziata dalla consigliera di minoranza Linda Dall’Olio che afferma:

“Annunciazione, Annunciazione: Isernini dal 30 aprile avrete la ZTL sperimentale nel centro storico!

Bene! Benissimo! Con i dovuti accorgimenti, con una buona organizzazione e, soprattutto, con l’adeguata comunicazione, altro non si doveva fare che “copiare” ciò che fu fatto già dalla precedente amministrazione, nella sostanza, nei tempi e nei modi. E invece no, ieri sera nel nostro centro storico non è stata istituita alcuna zona a traffico limitato, neanche l’ombra. Questo è il nuovo che avanza, che non sa neanche scopiazzare il “vecchio”, peró sa Annunciarlo (male)!”

Sulla vicenda interviene anche il gruppo Facebook ‘Isernia Centro storico’:

“nulla di quanto annunciato è partito, probabilmente per motivi tecnici legati alla necessità di strutturare a dovere il provvedimento, informando a dovere commercianti e residenti. Del resto, la decisione del Comune era stata resa nota a sole 24 ore dalla prevista partenza della Ztl, un tempo oggettivamente tutt’altro che congruo per organizzare a dovere traffico e limitazioni in vista del weekend”.

Il competente assessorato del Comune di Isernia aveva comunque informato la cittadinanza che, ieri sera e questa sera, personale della protezione civile avrebbe presidiato le piazze, i vicoli e le strade del centro storico al fine di contribuire alla sicurezza durante la movida del fine settimana.