Ztl nel centro storico di Campobasso, parte la fase sperimentale

Campobasso – La Giunta comunale ha adottato una delibera che introdurrà nuove Zone a Traffico Limitato (ZTL) nel centro storico della città, al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini e promuovere una maggiore sostenibilità ambientale. Queste ZTL, con accessi controllati da apparecchiature elettroniche, saranno attivate successivamente al rilascio dell’autorizzazione da parte del Ministero delle infrastrutture e trasporti e al completamento della fase di sperimentazione.

La decisione è stata presa considerando che la normativa attuale sulla circolazione dei veicoli a motore nel centro storico non è sufficientemente adeguata alle esigenze della collettività. La modifica delle regole di accesso alle strade del centro storico mira a offrire maggiori possibilità di utilizzo delle strade per tutti gli utenti e, al contempo, garantire una circolazione più fluida dei veicoli. Questa iniziativa rappresenta un importante passo verso una mobilità più sostenibile e sicura all’interno della città, con benefici significativi per l’ambiente e il patrimonio storico-culturale.

Le nuove ZTL saranno monitorate da apparecchiature elettroniche che controllano gli accessi dei veicoli. Questo sistema consentirà un controllo efficace e automatizzato, facilitando l’applicazione delle regole previste dalla ZTL e riducendo l’incidenza di infrazioni.

La fase di sperimentazione permetterà di valutare l’impatto delle nuove ZTL e apportare eventuali modifiche o aggiustamenti prima della piena attuazione del provvedimento. Si prevede che l’introduzione delle ZTL nel centro storico contribuirà a ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico, migliorando così la qualità dell’aria e della vita per i residenti e i visitatori.

Le autorità locali stanno inoltre lavorando a stretto contatto con il Ministero delle infrastrutture e trasporti per ottenere l’autorizzazione definitiva e per assicurarsi che il processo di attuazione delle ZTL sia conforme alle normative nazionali.