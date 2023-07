Ztl in centro, Tramontano: ripercussioni negative sulle attività commerciali

Inoltre il capogruppo della Lega in Comune rimarca come la decisione doveva passare per un dibattito in Consiglio mentre è stata comunicata tramite una delibera di Giunta

Nella giornata del 20 luglio, l’Amministrazione Gravina ha preso la decisione riguardante l’istituzione di una Zona a Traffico Limitato attraverso la Delibera di Giunta comunale n. 220.

La delibera ha suscitato reazioni contrastanti all’interno dell’ambiente politico locale. Alberto Tramontano, capogruppo della Lega al Comune di Campobasso, ha sollevato gravi critiche sulla procedura adottata per l’istituzione della ZTL e sulle implicazioni sostanziali che questa decisione comporterà per la città.

Dal punto di vista procedurale, Tramontano ha evidenziato il fatto che la decisione sia stata presa attraverso una delibera di Giunta e non attraverso una delibera del Consiglio comunale. Questa scelta ha sollevato dubbi riguardo al rispetto delle prerogative dei consiglieri comunali, rappresentanti della comunità cittadina, che non sono stati coinvolti nel processo decisionale. Inoltre, la mancanza di un dibattito pubblico in Consiglio comunale ha impedito una discussione più ampia e inclusiva sulla ristrutturazione della mobilità urbana.

Sul fronte sostanziale, il capogruppo della Lega ha espresso profonda preoccupazione per le conseguenze negative che la ZTL potrebbe avere sulle attività commerciali e artigianali, specialmente nel centro storico di Campobasso. Secondo Tramontano, sarebbe stato più opportuno adottare misure di sostegno fiscale e amministrativo per sostenere lo sviluppo di queste attività, piuttosto che limitarne l’accesso e la mobilità. Egli teme che la decisione possa portare alla chiusura di ulteriori attività economiche, mettendo in pericolo l’economia locale.

Un ulteriore aspetto controverso riguarda il modo in cui la delibera è stata approvata. Nonostante la presenza di tutti i membri della Giunta comunale, compreso il sindaco Gravina, in videoconferenza, la delibera è stata firmata dal vicesindaco Paola Felice, anch’essa presente in videoconferenza. Questo ha sollevato interrogativi sulla regolarità del processo decisionale.

Tramontano ha sottolineato come l’attuale approccio ideologico prevalga sulla programmazione e il pragmatismo necessari per gestire efficacemente la città. Egli invita la maggioranza ad ascoltare le note dei cittadini e dei titolari di attività economiche interessate dalla ZTL, al fine di trovare una soluzione equilibrata e sostenibile per il futuro di Campobasso.

Di fronte alle critiche e alle richieste di coinvolgimento del Consiglio comunale, l’Amministrazione Gravina dovrà considerare attentamente il rispetto delle istituzioni democratiche e il coinvolgimento delle parti coinvolte nella presa di decisioni che riguardano l’intera comunità cittadina. La richiesta di un dibattito pubblico aperto ai cittadini e agli interessati sembra essere una richiesta sensata per garantire una maggiore trasparenza e partecipazione nel processo decisionale riguardante la ZTL.

In attesa di ulteriori sviluppi, la situazione rimane tesa e il futuro della Zona a Traffico Limitato a Campobasso rimane al centro del dibattito politico locale.