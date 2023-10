Ztl centro storico, «l’area va prima recuperata, chiuderla ulteriormente non ha senso»

Alcuni residenti e commercianti sono intervenuti alla seduta monotematica del Consiglio comunale a Campobasso: «Traffico irrisorio, difficile gestire utenti e fornitori, così non ci date una mano». Qualcuno ha avanzato l’idea un referendum, mentre l’opposizione ha chiesto il ritiro delle delibere che hanno istituito e perimetrato la zona

«La Ztl a Campobasso, per quanto ci riguarda sia come cittadini sia come commercianti, non è la soluzione dei problemi. Invece, se si procede in modo molto democratico, arrivando anche ad indire un referendum su una decisione così importante, si fa il bene di tutti». È l’orientamento che si sta facendo largo tra i residenti e gli esercenti del centro storico i quali, attraverso una delegazione, hanno assistito e sono intervenuti alla seduta monotematica in prima convocazione del Consiglio comunale.

«Bisogna aprire il centro storico, non chiuderlo ulteriormente considerando che è già un ‘ghetto’ e nemmeno gli studenti vi prendono più casa», ha aggiunto intervenendo ai lavori una ristoratrice. «Il traffico nel centro storico è irrisorio. Noi avremmo difficoltà immense a gestire utenti e fornitori. I parcheggi saranno gli stessi e addirittura a pagamento. Il centro storico andrebbe invece prima recuperato dal degrado. In questo modo invece – ha concluso – non ci state dando una mano. Anzi, aumentate i nostri problemi».

In precedenza, il dibattito in Aula si è concentrato sull’aspetto politico con l’opposizione che ha confermato la propria netta contrarietà con i capigruppo di Fratelli d’Italia, Mario Annuario; Lega, Alberto Tramontano; Forza Italia, Domenico Esposito arrivando anche a presentare una mozione che per chiedere il ritiro della delibera di giunta 218 dello scorso 20 luglio con cui si è istituita e perimetrata la Ztl e la numero 219 con cui si è approvato lo schema del “Disciplinare per l’accesso e la circolazione dei veicoli nella Ztl” con la fase di sperimentazione da avviare nei successivi 3-4 mesi. L’ingresso e la circolazione dei veicoli nelle zone a traffico limitato saranno controllati da apparecchiature elettroniche omologate dal Ministero dei Trasporti, garantendo in ogni caso la regolare circolazione della rete viaria all’esterno della Ztl.

«Il Consiglio comunale richiesto dalle forze politiche di centrodestra in seduta monotematica ha mostrato, in modo plastico – ha affermato il leghista Tramontano – quanto il progetto della Ztl nel centro storico di Campobasso sia lontano dalle necessità e dalle esigenze dei cittadini e degli esercenti delle zone interessate. La Ztl sarebbe una iattura per il borgo antico di Campobasso in quanto limiterebbe accessi e presenze che sono invece necessarie per sostenere il tessuto economico dell’area. Per non parlare poi dei problemi sociali, di integrazione e inclusione dei tanti stranieri che vivono nel borgo antico, che da molti cittadini è percepito e vissuto ormai come una zona periferica e degradata. Invece, il centro storico va rilanciato con interventi di riqualificazione ambientale, con una fiscalità comunale di vantaggio (esonero dall’Imu, dalla Tari e dal pagamento dell’occupazione del suolo pubblico) per chi lì vive e opera e per chi lì andrà ad abitare o aprirà una nuova attività economica».

L’assessore alla Mobilità, Simone Cretella, ha ricordato che, disciplinare alla mano, «si entra tutti liberamente» e che «stiamo lavorando su un piano parcheggi, ma la pedonalizzazione completa è difficilmente attuabile. Per cui, occorre avviare e sperimentare e poi, semmai, lavorare per migliorare». In proposito, la vice sindaca facente funzioni, Paola Felice, ha rimarcato che «a noi sta a cuore il destino del centro storico. Ma le tante esigenze in campo non sempre sono convergenti: quelle dei residenti non combaciano con quelle delle attività. In uno spazio così ristretto c’è quasi tutto patrimonio storico e architettonico della città e, proprio per questo, dobbiamo essere in grado di offrire a tutti la migliore condizione possibile».