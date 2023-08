Ztl, Annuario: «Residenti inascoltati e centro storico abbandonato»

Il capogruppo di Fratelli d’Italia al Comune di Campobasso è tornato anche sulla questione parcheggi: «Gli abbonamenti sarebbero una scelta sbagliata. Meglio ripristinare i contrassegni e aumentare le aree di carico e scarico»

Il progetto di istituire una Zona a Traffico Limitato (Ztl) nel centro storico di Campobasso è stato recepito dall’amministrazione comunale attraverso due delibere di giunta: una, la numero 218 del 20 luglio scorso con cui si istituisce e si perimetra l’area; l’altra, la numero 219 dello stesso giorno, con cui si approva lo schema del “Disciplinare per l’accesso e la circolazione dei veicoli nella Zona a Traffico Limitato”. Una decisione che, oltre a suscitare le critiche di molti residenti ed operatori economici, ha fatto insorgere l’opposizione in Consiglio comunale.

Il capogruppo di Fratelli d’Italia, Mario Annuario, è tornato sulla questione ricordando che «bisognava dare maggiore ascolto a residenti e commercianti. Prima di istituire una Ztl, il centro storico va valorizzato e rilanciato. Ho portato all’attenzione diverse interpellanze sul degrado strutturale della zona, a partire dalla scarsa manutenzione e dalla pavimentazione stradale (indica una betonella in bilico all’ingresso di Porta San Paolo, ndr), e sicuramente tornerò sull’argomento considerando che la situazione non è cambiata e a subirne le conseguenze sono soprattutto gli anziani, ma anche i semplici passanti a piedi e in auto».

Ma non è tutto. «Voglio portare all’attenzione anche la questione del parcheggio per i residenti: sembra – ha rimarcato l’esponente meloniano – che l’amministrazione voglia mettere un abbonamento. A mio avviso, è una scelta sbagliata perché il residente andrebbe agevolato restituendogli il contrassegno com’era dieci anni fa». Inoltre, «andrebbero aumentate le aree di carico e scarico per consentire ai commerciati di lavorare serenamente». Per questi motivi, «è una delibera che, a mio avviso, andrebbe ritirata perché – ha ricordato Annuario – va ascoltato tassativamente chi vive e lavora nel centro storico. Sono state fatte due riunioni senza dare un avviso chiaro, tanto che molti non ne erano a conoscenza. Dunque, non è possibile – ha concluso il consigliere – che si prendano decisioni in tal senso senza aver dato ascolto alle persone interessate». (adimo)