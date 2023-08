Ztl al centro storico, consiglio monotematico con adunanza aperta ai cittadini

E’ la richiesta della minoranza a Palazzo San Giorgio. Il capogruppo della Lega Tramontano ha presentato anche altri argomenti, dal degrado in Villa 8 Marzo alla mozione sui rimborsi dei farmaci di fascia C

Molti gli argomenti presentati dal capogruppo della Lega al Comune di Campobasso Alberto Tramontano in Consiglio comunale durante la seduta del 28 agosto.

I lavori effettuati presso l’ex Casa della Scuola D’ovidio, la necessità di interventi urgenti per la messa in sicurezza dell’area giochi di Villa “Musenga”, che necessita di manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di essere resa fruibile in sicurezza dalle famiglie e dai bambini di Campobasso.

Tramontano ha poi presentato una mozione sui rimborsi dei farmaci di fascia C, approvata all’unanimità dopo un emendamento della maggioranza 5stelle, che consente di rendere spedito il percorso di rimborso per tutti quei cittadini affetti da patologie rare e da patologie oncologiche.

Attraverso una mozione consiliare Alberto Tramontano ha poi sottoposto al Consiglio comunale lo stato di degrado e abbandono di villa 8 MARZO (Via B. Croce /Via Presutti), che è divenuto luogo spesso vandalizzato e teatro di atti devianti denunciati più volte dagli abitanti e dagli esercenti della zona.

Il capogruppo della Lega è infine intervenuto sulla ZTL nel centro storico comunicando la richiesta, da parte della minoranza di centrodestra, di un Consiglio comunale monotematico.

“La ZTL a Campobasso, nel centro storico, è una iattura, è il colpo di grazia alle poche attività produttive e commerciali che eroicamente lì ancora continuano a resistere”, commenta Tramontano.

Il Consiglio monotematico sul tema della ZTL sarà convocato sotto la formula di “Adunanza aperta” per consentire ai cittadini e agli operatori commerciali di Campobasso di poter intervenire in aula e di esprimere la propria posizione.