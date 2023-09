Zone Franche Doganali, Di Lucente: «Opportunità unica per gli imprenditori molisani»

L’assessore regionale alle Attività Produttive, insieme con il presidente Roberti e il commissario Zes, Guadagnuolo, ha illustrato alle aziende interessate i termini del bando in scadenza il prossimo 30 settembre

Illustrare i termini del bando legato alle Zone Franche Doganali in scadenza il prossimo 30 settembre insieme con le novità in cantiere per supportare le aziende verso la Zona Economica Speciale, l’unica appena varata dal governo. Sono queste le finalità del primo incontro dedicato al mondo economico che si è tenuto oggi, lunedì 18 settembre all’ex Gil di Campobasso con il seminario informativo sulle Zone Franche Doganali organizzato dall’assessorato regionale alle Attività Produttive, cui sono intervenuti il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti; l’assessore, Andrea Di Lucente, e il commissario Zes, Manlio Guadagnuolo.

«Per un imprenditore molisano è un’opportunità importante per gestire le attività di import/export al suo interno – ha spiegato Di Lucente – senza dover andare in spazi doganali che qui non sono presenti. Oggi sono presenti le maggiori aziende regionali e il prossimo incontro ci sarà ai primi di ottobre, sempre con il commissario Guadagnuolo – ha annunciato l’esponente della giunta Roberti – che verrà a parlarci di Zes e della riforma voluta da Fitto con la Zes unica meridionale che viene rimodulata su tutto il territorio. Ora sta agli imprenditori lungimiranti saper cogliere questa occasione e noi, come Regione, dobbiamo essere al passo con i tempi cercando di accompagnarli in questo percorso tenendo presente che può essere l’ultimo treno perché – ha concluso Di Lucente – lo sviluppo economico passa principalmente per le aziende di produzione».

