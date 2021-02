Zona rossa, sindaci preoccupati. Scurti: “Si chiude dopo che i buoi sono scappati”

Da un lato i sindaci, costretti ad assumersi decisioni importanti e preoccupati dell’evoluzione della diffusione del Covid-19 all’interno dei territori di loro competenza. Dall’altro lato i vari rappresentanti politici divisi sulla necessità di chiudere o meno il Basso Molise ma convinti che, alla fine, “si chiude dopo che i buoi sono scappati”.

E’ un clima di tensione, forse anche di esasperazione, quello che si respira in Basso Molise dopo la decisione presa dal presidente Toma che ha decretato per tutta la zona costiera il lockdown. Lockdown che significa negozi chiusi, persone in casa ad eccezione di chi deve lavorare e degli esercizi commerciali che possono restare aperti. E che significa soprattutto ritorno all’incubo vissuto a marzo dell’anno scorso. Virus che in Basso Molise è dilagato senza che praticamente nessuno riuscisse a contenere la situazione prima di arrivare alle “maniere forti” e quindi al lockdown.

“E’ stata una giornata davvero difficile quella che sta per chiudersi – afferma il sindaco di Larino, Pino Puchetti – Una giornata caratterizzata da un susseguirsi di notizie purtroppo non belle per i nostri concittadini che attualmente stanno combattendo contro il Covid. Poco fa ho appreso che un altro larinese è stato trasferito in ospedale per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Nella mattinata di ieri, 7 febbraio, un’altra giovane concittadina è stata ricoverata nel reparto di malattie infettive del Cardarelli. Mentre, purtroppo, a causa di complicazioni legate al virus, un’altra nostra concittadina è stata trasferita nel reparto di rianimazione e sottoposta a respirazione meccanica.

A ciò si aggiunge il nuovo dato dei contagi giunto in serata che vede altri 3 nostri concittadini risultati positivi. Per uno il contagio è riconducibile al nucleo familiare dove già era presente un soggetto positivo. Per gli altri due invece si sta cercando di ricostruire l’origine del contagio. Attualmente i casi positivi a Larino accertati con tampone molecolare salgono a 34. L’altro caso segnalato a Larino fa riferimento ad un detenuto della casa circondariale. Questo dato però potrebbe aumentare nelle prossime ore in considerazione proprio del fatto che ci sono tanti altri larinesi in attesa di sottoporsi al tampone. Ho partecipato insieme agli altri sindaci del territorio bassomolisano ad una videoconferenza ed, in seguito, ho avuto modi di dialogare direttamente con il presidente della Regione. Nel corso della riunione, ho palesato tutta la mia preoccupazione, peraltro condivisa da tutti i colleghi sindaci, per la situazione che si è venuta a creare in Basso Molise alla luce di quanto poco fatto dall’Asrem. Ma soprattutto alla luce di cosa sta accadendo al Cardarelli dove non c’è più posto per i ricoveri. Una situazione che sta interessando gli altri ospedali regionali dove quotidianamente vengono trasferiti casi positivi da gestire e l’attivazione della Cross per trasferire fuori regione i nostri pazienti. Una situazione davvero drammatica. Drammatica perché la diffusione del contagio è in continuo aumento e il virus, forse per la presenza di varianti, è diventato molto aggressivo tanto da richiedere l’ospedalizzazione per tanti soggetti. Voglio augurare che i nostri concittadini ricoverati possano presto migliorare e invitarvi nuovamente al rispetto delle regole”.

Anche il sindaco di Montenero di Bisaccia, Simona Contucci, ha voluto fare il punto sulla situazione. “La decisione è stata presa a seguito dell’esame della relazione odierna dell’Asrem, con la quale si segnala un costante ed esponenziale aumento dei contagi in quasi tutti i territori comunali facenti parte del Distretto Sanitario di Termoli. L’evoluzione del quadro pandemico e il conseguente stress riverberatosi sulle strutture sanitarie regionali, ha determinato l’assunzione di scelte più drastiche, come quella di oggi. Per quanto ci riguarda, inoltre, resta confermata la sospensione delle attività didattiche in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado del nostro Comune, già prevista con Ordinanza sindacale. Concludo questo messaggio con l’ulteriore notizia inviataci oggi dall’Asrem, che ci segnala altri due positivi nel nostro paese: per la prima persona, che ha contratto il virus fuori Montenero, la catena dei contatti è stata già ricostruita; anche per la seconda persona, che è riconducibile invece a un cluster locale noto, la ricostruzione della catena dei contatti è già avvenuta. Invito tutti i cittadini a rispettare le limitazioni previste dall’Ordinanza del Presidente Toma, ricordando che dobbiamo restare calmi, uniti e determinati nella battaglia contro questo virus invisibile e molto insidioso”.

Punta il dito, invece, sull’aver chiuso “dopo che i buoi sono scappati” il segretario della Federazione del Pd basso Molise, Oscar Scurti. “Rifacendoci ad una metafora appartenente al mondo contadino che tanto ha appassionato il Presidente negli ultimi mesi, deliziandoci con le sue ordinanze sulla macellazione suina, ci viene proprio da dire – dopo aver letto l’ultima ordinanza che dichiara quasi l’intero Basso Molise zona rossa – che “si chiude la stalla dopo che i Buoi sono scappati!” La situazione in Basso Molise è drammatica: contagi in aumento, Ospedale San Timoteo al collasso e incidenza significativa di morti causate dal covid. Dichiarare zona rossa il territorio Basso Molisano è una soluzione precauzionale sensata, ma andava già fatta e non oggi! Non è più tollerabile assistere al continuo procrastinare di decisioni che attentano alla salute dei cittadini Molisani! Non è più tollerabile dover attendere soluzioni estreme per arginare situazioni che altrove sembra siano contenute in maniera ottimale! Ci auguriamo che abbia imparato, che la stalla va chiusa prima che i buoi scappino e mai dopo, perché la sicurezza in ogni situazione deve essere garantita, sempre, prima che diventi ingestibile”.