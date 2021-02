Zona rossa, reportage da Termoli. Ecco quello che si può fare (IL VIDEO)

Poche persone in giro e tante polemiche social nella prima giornata di zona rossa in basso Molise. Nella diretta che vedi in alto il reportage dal centro cittadino. Una zona rossa che arriva dopo l’escalation di contagi che si è verificata in basso Molise. Ventotto i Comuni che fanno parte della zona rossa.

ECCO QUELLO CHE SI PUO’ FARE IN ZONA ROSSA – All’interno della zona rossa non sono consentiti gli spostamenti tra Comuni e, in generale, non si può circolare all’interno del Comune. I servizi di ristorazione possono restare aperti solo per l’asporto, mentre sono aperti i negozi di abbigliamento per bambini e tutti i servizi essenziali compresi quelli alimentari. Resta la necessità dell’autocertificazione per gli spostamenti: restano consentiti quelli per urgenza, per questioni di salute e di lavoro.

Resta il nodo delle scuole: nella teoria infanzia, primaria e primo anno di secondaria di primo grado sarebbero consentite ma spetterà ai sindaci stabilire di volta in volta se le scuole saranno aperte o meno.