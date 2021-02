Zona rossa, il Soa: “Sospendere tutte le attività non essenziali”

Sospendere le produzioni e i servizi non essenziali. E’ quanto richiede il Soa, il Sindacato Operai Autorganizzati in una nota inviata al presidente della Regione Molise, Donato Toma e al Prefetto di Campobasso. “La zona rossa intesa come quella delle feste natalizie non serve, per evitare assembramenti sui trasporti pubblici e nelle fabbriche ci vuole la chiusura totale dei servizi non essenziali, una situazione del basso Molise a dir poco catastrofica viste le precarie condizioni dei servizi sanitari pubblici regionali. La tutela e la sicurezza dei lavoratori e delle loro famiglie é una priorità per il bene di tutta la comunità e per evitare ulteriori contagi”.