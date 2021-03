Zona rossa di Termoli, monta la rabbia dei commercianti. E tu, cosa ne pensi?

Una manifestazione di protesta davanti al Comune di Termoli e una richiesta: quella di ricominciare a lavorare. E’ montata la rabbia dei commercianti dei settori dell’abbigliamento, delle calzature e dell’oro che da quasi due mesi sono chiusi e sono impossibilitati a lavorare. Questa mattina, 22 marzo, i commercianti si sono recati a palazzo di città per chiedere al sindaco di Termoli, Francesco Roberti, di essere ascoltati e di farsi portavoce delle loro richieste tra tutte quella di poter riaprire le attività commerciali. Una riapertura che la nuova zona rossa istituita al termine dell’Unità di crisi di sabato pomeriggio ha fatto nuovamente slittare a data da destinarsi. Secondo quanto stabilito al termine della riunione tra il Governatore Toma, l’Asrem e i sindaci dei vari Comuni del Molise la percentuale di contagi su Termoli sarebbe ancora troppo elevata per permettere un allentamento delle misure anti-Covid. Una decisione che ai commercianti non è piaciuta soprattutto alla luce del fatto che, invece, al termine di quella stessa Unità di Crisi il Presidente Toma ha previsto un allentamento delle misure per barbieri, parrucchieri e centri estetici che da oggi, 22 marzo, hanno potuto riprendere a lavorare cosa che la zona rossa non prevede secondo quello che è il nuovo DPCM del Presidente Draghi. Una situazione oramai al limite, con le rimostranze che si sono rivelate sempre più forti, come dimostra anche l’intervista che pubblichiamo in alto. Domani mattina, 23 marzo, i commercianti torneranno di nuovo in Comune per cercare di parlare con Roberti.

Come Quotidiano del Molise siamo vicini alle categorie che in questo particolare e delicato momento storico sono impossibilitate a lavorare. Vogliamo dare voce a loro come a tutti i cittadini del basso Molise attraverso quello che non vuole essere un sondaggio ma un modo per far emergere il sentiment dei cittadini.

