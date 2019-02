Zona industriale senza acqua, lavori alla rete idrica venerdì 8 febbraio

CAMPOBASSO

Da Palazzo San Giorgio comunicano che venerdì 8 febbraio, a partire dalle 8,30 circa, alcune zone della città saranno interessate da una temporanea interruzione del flusso idrico, al fine di consentire l’esecuzione di interventi manutentivi urgenti alla rete idrica comunale.

Di seguito, l’elenco delle utenze interessate:

Contrada Colle delle Api, via Armagno, via Labanca, zona industriale di Campobasso (da via Armagno a centro commerciale Monforte verso piazzale 1° maggio), via San Lorenzo (dalla rotatoria ex pastificio Guacci verso zona industriale) e Caserma Allievi Carabinieri.

Non saranno interessate dall’interruzione idrica l’Istituto Comprensivo Montini e il panificio “Sorelle di Vito”.

Dal Comune assicurano che l’erogazione idrica sarà ripristinata nell’arco della giornata, salvo complicazioni.