Zona gialla con terapie intensive al 5%, la bozza al vaglio del Governo

È il nodo sui nuovi parametri della zona gialla quello sul quale stanno lavorando i tecnici del Governo e del CTS. Finora, infatti, la zona gialla scattava al superamento dell’incidenza dei contagi. Adesso però con la vaccinazione il parametro sembra aver perso di importanza a favore di un altro parametro, quello dei posti letto di terapia intensiva. Tra le ipotesi su cui si sta ragionando, secondo quanto confermano alcune fonti di governo a Fanpage.it, c’è quella di stabilire una soglia del 5% per le terapie intensive e del 10% per i ricoveri nei reparti di area medica: oltrepassati questi limiti scatta la zona gialla. Come viene sottolineato da più parti, comunque, è ancora presto per avere la certezza che le cifre da considerare siano realmente queste: il confronto è in corso in queste ore e nulla verrà deciso prima della riunione delle Regioni di domani e della cabina di regia a Palazzo Chigi di mercoledì. Il Molise, come è noto, ha 39 posti di terapia intensiva che al 5% sarebbero di quasi 2 posti. Necessario quindi, per non avere la zona gialla, evitare i ricoveri in terapia intensiva. Oggi il confronto tra le regioni. Al momento in Molise c’è un solo ricoverato in Malattie Infettive e le terapie intensive vuote da più di un mese.