Zona bianca, Unione Carresi: “Puntiamo ad organizzare la Carrese estiva”

Organizzare la Carrese estiva per non perdere una delle manifestazioni più importanti del Basso Molise. E’ quanto stanno pensando di organizzare i rappresentanti dell’associazione Unione delle Carresi in vista del ritorno del Molise in zona bianca. “La notizia è su tutti i giornali: torniamo gradualmente alla normalità, dal 1° giugno il Molise sarà in “Zona Bianca”. La diffusione dei vaccini e il rispetto delle regole stanno favorendo il ritorno alla vita. Tornare a vivere, per noi, significa anche tornare alle Carresi. Dopo un anno e mezzo nel corso del quale le nostre tradizioni si sono fermate, insieme a tutto il mondo, è venuto il momento di ripartire. Ripartire significa tornare a correre. Allora, quale occasione migliore se non quella della Carrese estiva?

Nei prossimi giorni inviterò il Presidente della Regione, Toma, e l’Assessore al Turismo e alla Cultura, Cotugno, nelle terre delle Carresi per un incontro con i Sindaci e i rappresentanti dei Carri per definire due cose: 1) il programma di sostegno economico alle Associazioni carristiche; 2) l’organizzazione delle Carresi estive.

Entro fine mese dobbiamo definire tutto perché, come sapete, da un lato ci sono i Carri che devono prepararsi, dall’altro tutta la macchina organizzativa, legale e burocratica che si deve muovere. Abbiamo tutti le spalle larghe, quelli che stanno nelle stalle e quelli che stanno nelle Istituzioni. Ce la faremo e riporteremo la festa per strada, in attesa della della Primavera 2022. Intanto riascoltiamo il rumore della ruota sulla strada e quello degli zoccoli. Intanto rimettiamoci negli occhi le immagini a tutti noi care, di tutti i Carri, di tutti i colori, che volano dentro i nostri paesi. A stretto giro verrà concordata con tutte le parti interessate la data dell’incontro di tutte le parti interessate. Mi piacerebbe che facessimo questo incontro in aperta campagna, magari in una delle stalle che ha spazio per ospitarlo, insieme a buoi e cavalli. Dobbiamo dare all’esterno un’immagine bella, positiva, di tanti paesi che diventano un solo Paese. Chiederò sia a Toma che a Cotugno di stare una giornata intera con noi”.