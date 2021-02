Con l’ingresso nella zona arancione della Regione Molise, stabilito dall’ultima ordinanza del Ministro Speranza, aumentano le restrizioni anche in campo culturale. Per tale ragione è sospesa la mostra “136 Identità Molise” di Franco Cappellari in esposizione nei locali della Gil di Campobasso in via Milano. Sono, dunque, sospese tutte le prenotazioni, in attesa che la situazione di emergenza possa migliorare al più presto.