“Zombie, Fantasy ed escape room”, la realtà virtuale a marchio VRC al Costa Verde

Se siete appassionati di realtà virtuale e volete vivere un’esperienza unica e coinvolgente, non potete perdervi la nuova sala virtuale del marchio VRC VRClub, inaugurata il 2 agosto al centro commerciale Costa Verde di Montenero di Bisaccia. Si tratta della decima sala virtuale aperta in Italia da questa azienda innovativa, nata nel Molise e ora presente in diverse regioni.

La sala virtuale vi permetterà di immergervi in mondi fantastici, scegliendo tra diversi giochi della durata di 10/15 minuti, adatti a tutti i gusti e le età. Potrete affrontare orde di zombie, sfidare i vostri amici in una gara di cucina, combattere con arco e frecce in un’ambientazione medievale, partecipare a un deathmatch a squadre o esplorare un futuro distopico. I giochi sono disponibili per da 1 a 6 giocatori contemporaneamente, così da poter condividere l’emozione con i vostri compagni di avventura.

La sala virtuale è aperta tutti i giorni dalle 13 alle 21 e vi aspetta nella galleria vicino al negozio H&M. Inoltre, per tutto il mese di agosto, potrete approfittare di un prezzo lancio di soli 6 euro a partita e di una formula 2×1 se effettuate una spesa minima di 40 euro nei negozi del centro commerciale. Un’occasione da non perdere per divertirvi e provare la realtà virtuale in tutta sicurezza.

A inaugurare la sala virtuale è stato l’amministratore della società, Valerio Di Bona, che ha espresso la sua soddisfazione per questo traguardo: “Siamo molto contenti di aver portato la nostra realtà virtuale anche nel Molise, la regione da cui siamo partiti e che ci ha visti crescere come impresa. Non è stato facile lanciare un’attività innovativa come la nostra in una regione difficile come il Molise, ma grazie alla nostra passione e alla nostra determinazione siamo riusciti a farci conoscere e apprezzare in tutta Italia. Oggi la nostra società dà lavoro a decine di persone e offre un servizio di qualità e divertimento ai nostri clienti. Non possiamo che essere orgogliosi del nostro lavoro e ringraziare tutti coloro che ci hanno sostenuto”.

La società VRC VRClub non si ferma qui e continua a espandersi sul territorio nazionale, con altre sale virtuali aperte a Milano, Legnano, Macerata, Roccaraso, Pescara, Campobasso, due nella provincia di Napoli e una a Cassino presso il Bosco delle Favole. Inoltre, la società è anche impegnata nel settore del divertimento itinerante con maxi gonfiabili che consentono di montare in poche ore delle arene virtuali nei posti più trafficati, come notti bianche, fiere, ecc.

Se volete scoprire tutte le novità e le offerte della società VRC VRClub, potete visitare il loro sito web www.vrclubitaly.it o seguire la loro pagina Instagram @vrclub_italy. Non perdete l’occasione di provare la realtà virtuale più avvincente d’Italia!