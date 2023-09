Oggi, 15 settembre, è un giorno speciale e di orgoglio per la famiglia Cicora e per San Giuliano di Puglia. Mio “Zio Michelino”, il Nonno del Molise, compie 110 anni.

“Ti auguriamo il più straordinario e gioioso dei 110 anni! Il tuo straordinario viaggio attraverso oltre un secolo di vita è a dir poco impressionante.

Tutti gli italiani dovrebbero esserti riconoscenti. Appartieni alla generazione che ha lavorato tutta la vita fin dai primi anni dell’adolescenza e che ha contribuito alla crescita dell’Italia anche attraverso la dura esperienza dell’emigrazione all’estero, in Inghilterra nel tuo caso, negli anni duri del Secondo Dopoguerra. Sei un esempio per tutti noi.

Oltre alla tua tempra forte, alla tua longevità hanno contribuito prima di tutto il calore e l’amore della tua famiglia. Ma anche la tranquillità di San Giuliano di Puglia e il lavoro che hai svolto all’aria aperta nei tuoi pezzetti di terreno al tuo ritorno dall’Inghilterra a metà degli anni ‘80. Ricordo ancora le buste di fagiolini, pomodori e fichi appena colti dall’albero che mi facevi trovare pronte quando passavo a salutarti nell’orto di campagna durante le mie passeggiate di primo mattino quando ritornavo da Londra per passare qualche settimana di tranquillità a San Giuliano. E perché negarlo, alla tua longevità ha contribuito anche “l’ acqua rosce’ ”, come preferivi chiamare il vino rosso che hai bevuto con regolarità, ma in moderazione.

La tua saggezza, le tue esperienze e il tuo spirito tenace, il tuo attaccamento alla famiglia sono un’ispirazione per tutti noi.

Che questo giorno speciale sia pieno di momenti cari, circondato dall’affetto delle tue figlie, dei tuoi nipoti e pronipoti, e dal calore dei Sangiulianesi, riflesso dell’incredibile eredità che hai creato.

A tanti altri anni di salute e tranquillità!”

Tuo nipote, Michele Cicora