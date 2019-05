Zia Mariuccia si reca alle urne all’età di 104 anni

RICCIA

L’impegno civico ed il senso del dovere la portano alle urne alla veneranda età di 104 anni. Maria Arcangela Cirucci di Riccia si è recata a votare nella sezione n. 1 in Municipio, dove sola, nel segreto della cabina elettorale, ha espresso la propria preferenza per le amministrative.

Un record quello di zia Mariuccia, nata in città l’undici maggio del 1915. Perfettamente lucida, ed incredibilmente piena di vita, l’ultracentenaria riccese non ha voluto mancare l’appuntamento con le elezioni perché “è un diritto ed un dovere – ha spiegato – al quale non ho mai rinunciato e che intendo continuare ad onorare”. Accompagnata dai familiari ed accolta dai dipendenti comunali, l’anziana elettrice si è fermata a salutare anche gli operatori di polizia locale.