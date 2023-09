Zes Unica, Iorio: «Occasione irripetibile per il Sud, come la cassa del Mezzogiorno»

Entusiasta dell’iniziativa del Governo Meloni che ha varato la Zes Unica. Per Michele Iorio, assessore alla Programmazione, si tratta di un’occasione per tutto il Sud, come quando fu varata la Cassa per il Mezzogiorno: «Era dagli anni 50 che il governo italiano non varava un piano di investimenti per il Mezzogiorno così corposo come il decreto per il Sud approvato ieri in Consiglio dei Ministri – dice Iorio -. L’iniziativa del governo Meloni, su proposta del ministro Raffaele Fitto, con la creazione della ZES Unica rappresenta senza ombra di dubbio un progetto che guarda allo sviluppo del Sud Italia in maniera unitaria. Per “Zona Economica Speciale”, che avrà una durata di tre anni, si intende una zona delimitata del territorio dello Stato, e di cui fanno parte otto regioni tra cui il Molise, nella quale l’esercizio di attività economiche e imprenditoriali, da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno, può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d’impresa prevedendo vantaggi fiscali.

In coerenza con il PNRR, la politica di sviluppo dell’intera area meridionale andrà ad individuare le esigenze dei territori permettendo interventi differenziati a seconda della necessità delle regioni rientranti nella ZES e le modalità di attuazione. A questo si aggiunge il Piano per il Sud che conferma che l’80% del Fondo di coesione sarà destinato alle aree del Mezzogiorno. Era dal periodo della Cassa del Mezzogiorno che in Italia mancava un’azione così dirompente degne di una classe politica che guarda all’Italia in maniera unitaria e pronta a mettere in campo iniziative volte a colmare il divario tra nord e sud. Insomma, un pacchetto di iniziative economiche che abbiamo il dovere di cogliere e di indirizzare sulla giusta strada portando benefici non solo alle imprese, ma anche direttamente ai Comuni e ai cittadini prevedendo lo stanziamento di diverse risorse agli Enti locali per sostenere le popolazioni anche attraverso aiuti alle famiglie oltre che le attività economiche, artigianali e commerciali».