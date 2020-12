ZES, pubblicato l’avviso per le aree residue

È stato pubblicato l’Avviso/Manifestazione di interesse per l’attribuzione delle aree residue e non identificate della Zona Economica Speciale interregionale Adriatica, attualmente pari a 149,61 ettari. L’Avviso pubblico è rivolto ad imprese, esistenti o in via di costituzione, già localizzate o che intendano localizzarsi nel territorio della regione Molise, ed è finalizzato alla presentazione di domande di candidatura di lotti per l’inserimento nelle disponibilità di perimetrazioni definite dal Piano di sviluppo strategico della ZES interregionale Adriatica. L’iniziativa persegue le finalità del Piano di sviluppo strategico della ZES con l’obiettivo di promuove la competitività delle imprese, l’incremento delle esportazioni e dei traffici portuali, la creazione di nuovi posti di lavoro e il rafforzamento del tessuto produttivo e logistico attraverso stimoli alla crescita industriale e all’innovazione. Il termine di presentazione della domanda è fissato in 45 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Regione Molise. Sarà attivato un servizio di risposta a domande di chiarimento FAQ, nella Sezione ZES all’interno del sito www.regione.molise.it, area tematica Programmazione, all’indirizzo zesmolise@regione.molise.it, fino al 30° giorno dalla pubblicazione sul Burm.