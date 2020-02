Zes Molise-Puglia, chiesto il completamento dell’assetto del comitato di indirizzo

«Dopo la richiesta formale dei Presidenti delle Regioni di Puglia e Molise, Michele Emiliano e Donato Toma, di circa un mese fa, ho inviato via pec, una nota al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte e alla Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, per chiedere il completamento dell’assetto del Comitato di Indirizzo della ZES interregionale Puglia – Molise». A dichiararlo Borraccino, Assessore Sviluppo Economico della Regione Puglia che aggiunge: «Attendiamo infatti la designazione formale dei rispettivi rappresentanti, per rendere operativa la ZES Interregionale Adriatica, istituita con DPCM 3 settembre 2019. Parliamo di un progetto di sviluppo strategico importante per i nostri territori, portato avanti in sinergia con il Governo centrale, sul quale puntiamo molto per attrarre investimenti nazionali ed internazionali, e favorire sviluppo economico e crescita occupazionale. Il Mare Adriatico rappresenta un’opportunità da non sottovalutare per gli scambi fra il Continente africano e il Nord Europa e per le imprese che intendono misurarsi in questa sfida. Sono fiducioso che il Governo centrale possa, al più presto, creare le migliori condizioni, per operare concretamente nell’interesse delle popolazioni pugliese e molisana»