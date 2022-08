Zerocalcare racconta Rebibbia, venerdì a Guglionesi l’incontro con il fumettista

Ennesimo appuntamento di spicco dell’estate guglionesana partita col ‘botto’ a giungo con il live de “Le Vibrazioni”. Michele Rech atteso alle 18 nella piazzetta antistante il Comune

E’ sicuramente uno degli appuntamenti di spicco dell’estate guglionesana, partita ‘a razzo’ con il super concerto de ‘Le Vibrazioni’, che agli inizi di giugno ha portato in piazza migliaia di persone.

I mesi estivi sono proseguiti con incontri culturali, serate musicali e momenti dedicati alla gastronomia. Insomma, un programma che non ha fatto rimpiangere le estati pre covid, anzi.

Domani, venerdì 19 giugno, un momento davvero unico.

Guglionesi si prepara a dare il benvenuto a Zerocalcare

All’anagrafe Michele Rech, è nato a Cortona il 12 dicembre del 1983. Lo pseudonimo Zerocalcare nasce dalla necessità di trovarsi un nickname per un forum online, per questo decise di prendere il nome da una pubblicità di un anti-calcare che aveva visto in televisione.

La sua vocazione si manifesta sin da adolescente: inizia a disegnare fumetti al liceo. Nel frattempo, illustra anche locandine e manifesti per concerti ed eventi vari a Roma, specialmente quelli legati ai centri sociali, che frequenta. È legato negli anni della giovinezza alla scena punk hardcore romana, per cui illustra alcune copertine di dischi e alcune fanzine. È stato al G8 di Genova e i suoi primi fumetti sono ispirati principalmente a quelle giornate del 2001

I suoi fumetti iniziano ad apparire sempre più spesso su riviste di ogni genere fino al 2011, quando la sua popolarità esplode grazie alla sua prima raccolta pubblicata, La profezia dell’armadillo. Negli anni che vanno dal 2010 in poi Zerocalcare inizia a collezionare numerosi premi per i suoi fumetti.

La serie di produzione Netflix di Zerocalcare, “Strappare lungo i bordi”, può essere considerata come un sunto del lavoro a fumetti dell’autore condensato dentro 6 episodi per la durata di un’ora e mezza circa. Arriva dopo un altra mini-serie animata dell’autore, Rebibbia Quarantine, che racconta la quotidianità dei cittadini del quartiere Rebibbia durante il lockdown del Marzo 2020.

Potremmo continuare a dilungarci sulla vita di Zerocalcare, ma non è questa la sede opportuna. Per questo ci sarà occasione domani pomeriggio, alle 18, nella piazzetta antistante il Comune di Guglionesi.

L’autore presenterà il lavoro “Niente di nuovo sul fronte di rebibbia”, che precederà un dibattito con Zerocalcare ed un momento dedicato al fumetto… rigorosamente live.

Nell’occasione sarà presentata anche un’altra opera: Libera dal ciclo, di Flavia Fazi.