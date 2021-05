Zero positivi, il bollettino Covid (121 tamponi refertati). Un primato tutto molisano

Non accadeva (forse) dalla scorsa estate. Ma ciò che ora è importante è continuare su questa strada. Il bollettino Asrem di oggi parla chiaro e proietta il Molise verso una zona Bianca decisamente meritata. Nessun positivo su 121 tamponi refertati (non moltissimi, ma è un dato indicativo). E oggi possiamo anche vantare questo primato affermando di essere la prima regione italiana a far registrare un dato che ci riporta a giorni di pre-pandemia. Lo stesso bollettino parla di 9 persone guarite e nessun nuovo ricovero, anche se bisogna sempre ricordare che al Cardarelli di Campobasso ci sono ancora 9 pazienti in Malattie Infettive e 2 in Terapia Intensiva. Covid Free gli altri ospedali molisani. I soggetti attualmente in isolamento in regione sono 2462. Il numero delle persone decedute da inizio pandemia si ferma a 491.