Zero positivi al Covid secondo l’Asrem. Ma la variante Delta (4 casi recenti in Molise) fa paura

Nonostante la variante Delta del Covid si sia “affacciata” in Molise con i 4 casi sequenziati recentemente (tutti a Campobasso) QUI L’ARTICOLO, il bollettino Asrem di quest’oggi porta buone notizie. Su 116 tamponi refertati non si registrano nuovi positivi al Covid in Molise. Così come non ci sono nuovi ricoveri. Mentre sono 11 le persone guarite (4 a Campobasso; 1 Gildone; 1 Guardialfiera; 3 Ripalimosani; 2 Sepino). I soggetti attualmente in isolamento sono 2550 e i casi attualmente positivi in Molise sono 88. Domani, 28 giugno, cade l’obbligo di portare la mascherina all’aperto, ma sembra scontato ribadire che il distanziamento e l’uso della mascherina al chiuso restano un “dovere”.