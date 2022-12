Zampognari, patrimonio del Molise. Senza di loro non c’è atmosfera natalizia

Roberto, la zampogna la suona da quando era bambino e gira per i borghi del Molise. Il cammino di ogni zampognaro inizia da San Polo Matese in provincia di Campobasso ed ha una caratteristica precisa: portare gioia, felicità e atmosfera natalizia chiedendo poco o niente in cambio.

Un bicchiere di vino, qualche spicciolo e un grazie da chi apre loro la porta di casa accogliendolo cordialmente. Oggi abbiamo seguito e sentito da lontano la melodia della sua zampogna lungo le viuzze di TORO.

Ecco cosa ci ha detto e ci ha fatto ascoltare!