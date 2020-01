YouTube e i ruoli dietro le quinte

di Luigi Castellitto



Come funziona la piattaforma YouTube lo sanno tutti, ma pochi si soffermano sul ruolo di chi deve controllare che tutto si svolga come da regolamento, cosa che spetta a chi occupa la posizione di moderatore dei video. Trattasi di lavoro non semplice, con la presenza di “contro”, come in caso di contatto con contenuti non leggeri, cosa che può ledere, tanto da poter sviluppare disturbi, come quello da stress post-traumatico (PTSD).

Come informano aziende terze che se ne occupano, chi viene assunto per questo compito deve firmare documenti di più pagine in cui si ammette che la visione di certi filmati può avere un impatto negativo sulla psiche. In questi documenti si prende atto che in caso di problemi si corra ai ripari, ci si riferisca a programmi di aiuto e occorrenze varie, avvertendo i supervisori. Anche tutti i colleghi vengono informati in caso di contenuti potenzialmente dannosi, per il benessere dell’azienda. Quest’ultima, in questo modo, intenderebbe anche mettersi al riparo da eventuali ripercussioni legali.

Da considerare che non v’è una vera e propria certezza che guardare video che gli utenti caricano su YouTube possa essere tanto usurante da mettere a rischio la mente di chi svolge questo compito, né è noto quanti individui abbiamo effettivamente poi sviluppato disturbi clinicamente diagnosticati, ma la cosa, come visto, è tenuta in considerazione.