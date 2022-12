Youth League di Karate, Molise presente con tre giovani atleti

Si è conclusa questa esperienza impareggiabile della YOUTH LEAGUE, un gara strepitosa con 3.600 atleti all’attivo e 58 nazioni presenti.

Una competizione in cui ogni paese schiera la nazionale ufficiale per gadagnaare punteggi nel ranking monfiale di qualificazione olimpica.

Il Molise ha fatto sentire degnamente la sua presenza con la partecipazione degli Ufficiali di Gara Fabio Di Salvo e Giuseppe Di Lemme che riescono puntualmente a dare garanzia di professionalità e competenza in materia di arbitraggio e con l’ASD Karate Team Isernia presente con i suoi 3 atleti Alessandro Di Lemme (bronzo ai campoionati Italiani Cadetti), Mattia Rago (bronzo ai campionati italiani esordienti) e Davide Di Lemme (oro all’open d’Italia).

Un grandissimo applauso va a Mattia Rago, che per un soffio non vola in finale grazie ad un mawashi perfetto condiviso con ippon da un giudice ma ritenuto contatto da un altro giudice nel quale purtroppo l’arbitro centrale ha riposto la sua fiducia costringendolo Mattia ad un settimo posto; un risultato che in una YOUTH LEAGUE non è affatto da poco, perche significa che nella sua categoria Mattia è uno dei primi 7 al mondo nel campionato giovanile!

Grosso rammarico per Alessandro Di Lemme, a cui va un altrettanto grande applauso per una gara in cui ha dimostrato molta maturità portandosi subito in vantaggio e mantenendo il controllo del tappeto per tutto il match,; sulla metà dell’incontro purtroppo Alessandro subisce l’unico attacco interessante dell’avversario che non riesce a recuperare, nonostante la determinazione mostrata fino alla fine, impedendogli di portare a casa il risultato che meritava .

Anche Davide Di Lemme torna a casa a testa alta per aver disputato un’ottima cimpetizione, subisce un punto dopo pochissimi secondi dall’inizio ma non si lascia affatto intimorire, recupera rapidamente portandosi in vantaggio che, non solo ha mantenuto fino alla fine, ma ci sarebbero state anche le condizioni che la distanza si allungasse; alla fine, purtroppo per Davide la gara per squalifica di contatto lasciando l’amaro in bocca per la consapevolezza che il risultato poteva essere senza ombra di dubbio diverso.