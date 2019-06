Yoga: la salute in forma di pratica ascetica

Oggi, 21 giugno, ricorre la giornata mondiale dello Yoga. Il termine significa “unione”e fa riferimento al legame fra mente e corpo. Previsti eventi anche a Campobasso, a Villa de Capoa, dove si potrà beneficiare della famosa pratica, ormai punto fermo internazionale del benessere psicofisico.

La disciplina è parte millenaria dell’antica saggezza indiana, trascende religioni, strati socio-economici, generi. Com’è noto, ormai è diffusissima anche nel resto del mondo, spesso spogliata del suo lato prettamente religioso, incarnata sotto un aspetto laico.

Lo Yoga è stato definito «il limite della modificazione mentale». Non sorprende, quindi, che molti professionisti della salute psicologica consiglino ai loro pazienti di praticarlo, e nel subcontinente indiano sono stati condotti studi pionieristici per conoscerne gli effetti su varie malattie psichiatriche. Nelle forme specifiche Sudarshan Kriya Yoga, Pranayama, Sahaj Yoga e Asana viene utilizzato efficacemente come modalità di trattamento primario o come complemento alle cure farmacologiche e di counseling, specialmente per i sintomi residui che persistono nonostante rimedi adeguati.

Questa disciplina si caratterizza per diversi vantaggi. Innanzitutto, richiede una supervisione minima, privo di effetti collaterali se praticato correttamente, praticabile a tutte le età e migliora i disturbi del sonno negli anziani e, in ultimo, ma non meno importante, dona al paziente maggiore consapevolezza e controllo del proprio disagio.

Nello specifico – con riferimento ai problemi psicologici di più profondo aspetto – è dimostrato che esso migliora i livelli di serotonina e del fattore neurotrofico derivato dal cervello (BDNF), bassi nei pazienti affetti da depressione. Inoltre agisce sull’asse ipotalamo-ipofisi-surrene nei soggetti affetti e fornisce sollievo dall’affaticamento a chi è cronicamente stressato, rilasciando GABA, una sostanza chimica che produce uno stato d’animo rilassato. Influisce, inoltre, sul sistema nervoso autonomo, per ridurre l’eccitazione simpatica che produce ansia, riduce i sintomi negativi come l’avolizione, l’anedonia, l’asocialità, aiuta rilasciando l’ossitocina, un ormone che migliora le relazioni con gli altri. Il Sudarshan Kriya Yoga è fruttuoso anche per le persone con dipendenza da alcol, riduce i sintomi della depressione che si verificano durante l’astinenza oltre che nel trattamento a lungo termine, contrastando eventuali recidive. Anche i bambini affetti da Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività (ADHD) possono trarre beneficio dallo Yoga. Una buona idea potrebbe essere quella di dedicare tempo alla pratica dopo l’orario scolastico, come un’attività divertente insieme ad altri membri della famiglia e amici.

Quindi, appuntamento all’ingresso di Villa de Capoa nei pressi dell’Asl, a partire dalle 19.15, “armati” di abiti comodi e tappetino.

A settembre, si bisserà al Castello Monforte, con l’evento organizzato in collaborazione con Incima, organizzazione che si occupa della gestione del maniero.