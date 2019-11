Yoga, disciplina che unisce mente e corpo

«Proclamato patrimonio dell’Unesco, è uno dei più antichi metodi per conoscersi meglio»

Disciplina antica, da sempre lo Yoga mette in comunione la mente ed il corpo per capire sé stessi e riuscire, così, a conoscersi meglio. Oggi è una disciplina molto praticata ma spesso confusa con una attività sportiva, ma che non è assolutamente uno sport, come chiariscono gli esperti.

Lo yoga è stato principalmente inteso come mezzo di realizzazione e salvezza spirituale, quindi variamente interpretato e disciplinato a seconda della scuola di pensiero. Ma si tratta di una disciplina che, seppur antichissima, è in continua evoluzione per adattarsi all’uomo di oggi.

Ne abbiamo parlato con l’insegnante Barbara Giannantonio, diplomata alla Federazione Italiana di Yoga.