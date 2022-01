Ylenia e i suoi 16 anni raccontati nelle pagine di un libro distribuito a Roma e Milano

“Un disegno fatto in riva al mare” è il primo libro della termolese Ylenia De Santis. “Questo libro è la dimostrazione che se voglio qualcosa posso farcela”

Quando guarda la copertina del libro sul suo volto si disegna un misto di gioia, ansia e incredulità. Sì perché nonostante quello sia frutto delle sue doti di scrittura lei, Ylenia De Santis, 16 anni appena, ancora non crede “che possano davvero aver pubblicato il mio libro”.

Si chiama “Un disegno fatto in riva al mare” ed è il racconto autobiografico di una ragazza chiamata ad attraversare una fase particolare della sua vita, stretta tra due amori e le ripercussioni sulle sue amicizie.

“Pubblicare un libro significa che posso farcela, anche se non ci credevo”

Come nel migliore dei romanzi tutto è nato per caso l’estate scorsa. “Stavo attraversando un periodo difficile, un momento particolare nella mia vita e avevo bisogno di mettere nero su bianco quello che stava succedendo.

Ho pensato che la scrittura potesse aiutarmi a comprendere quello che stava succedendo e gli insegnamenti che ne stavano venendo fuori”.

E così, dando sfogo alla sue sensazioni e alle sue emozioni, Ylenia ha preso carta e penna e ha iniziato a scrivere. Una sorta di diario, un racconto autobiografico per lei che a 16 anni si è trovata ad affrontare delle esperienze che non aveva mai provato prima.

Parola dopo parola, riga dopo riga, il racconto ha iniziato a prendere forma sotto le sue mani senza che lei ne avesse ancora la contezza.

“Mamma voglio pubblicarlo”

E poi, come accade sempre nel migliore dei romanzi, Ylenia da autrice e protagonista del suo libro si è trovata di fronte ad un bivio. Cosa fare di tutte quelle pagine scritte?

“Un pomeriggio – racconta – ho scritto su Google case editrici e mi è uscita questa casa editrice. Ho mandato la mail nella quale ho raccontato quello che mi stava succedendo e perché avevo deciso di scrivere questo libro.

Sono stata contattata qualche giorno dopo dicendo che volevano leggere il romanzo e che dovevo allegarlo. L’ho scritto su world con mamma e l’ho mandato. Con stupore mi hanno contattato qualche settimana dopo dicendo che era loro interesse pubblicarlo”.

Da quel momento il sogno di Ylenia si è trasformato in realtà fino a quando sono arrivate le copie a casa e il libro “è stato distribuito tra le biblioteche di Roma e Milano”.

Presto il secondo capitolo

Un primo capitolo al quale Ylenia ha intenzione di aggiungere subito un secondo. “Sto scrivendo il seguito di quello che mi è successo che parla di quello che mi sta succedendo ora, della ripresa da quel periodo e del miglioramento della mia serenità”.

La storia di Ylenia, però, è anche la storia di una ragazza che nonostante la timidezza tipica dei suoi 16 anni ha deciso di prendere in mano la propria vita e di trasformare un periodo complicato in una sorta di rivincita.

“Pubblicare un libro significa anche che posso farcela, simboleggia la mia forza perché molte volte le persone mi dicevano che dovevo credere in me perché ero in grado di fare quello che volevo.

Questo libro significa che avevano ragione e adesso voglio dire loro grazie anche se quando me lo dicevano non volevo credergli”. (Mic. Bev.)