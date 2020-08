XXV Festival Internazionale “Mario Lanza”, due magnifiche serate per l’edizione 2020

FILIGNANO. Organizzazione curata nei minimi particolari per il 25esimo anno del Festival Internazionale di musica e canto lirico “Mario Lanza”. Due le serate in programma, il 17 e il 18 agosto, presso l’Aia Mennella a Filignano (IS). Una location d’eccezione per l’edizione 2020 che garantirà un’acustica impeccabile e che permetterà, allo stesso tempo, il rispetto di tutte le norme e le limitazioni imposte a causa del Covid.

L’apertura dell’evento, curato dall’Associazione “Mario Lanza”, in collaborazione con l’Associazione musicale “Liberty” e l’Associazione “Le Mura”, ci sarà alle 21:30 di lunedì 17 agosto con un omaggio al Maestro Ennio Morricone, a cura dell’Orchestra “Solisti Liriensi”, con la voce del Soprano Federica D’Antonino. Il primo violino, nonché direttore dell’orchestra Loreto Gismondi è stato collaboratore dello stesso Morricone.

La seconda serata, alle 21:30 di martedì 18 agosto, sarà dedicata invece al Maestro Antonio Vivaldi. La sua Opera “Le Quattro Stagioni” verrà eseguita dall’ “Orchestra Internazionale della Campania”, con il solista e direttore Veaceslav Quadrini Ceaicovschi, il Maestro al cembalo Leonardo Quadrini e con Filippo Staiano al flauto.

L’Associazione “Mario Lanza” di Filignano, nella persona del presidente Michel Rongione, fa sapere che nonostante le limitazioni e il cambio di palcoscenico che per 24 anni è sempre stato in Piazza Municipio, l’entusiasmo è quello di sempre, se non di più. E’ dunque un’edizione importante, frutto della determinazione e della passione che ognuno degli organizzatori porta con sé quando si tratta del Festival e del ricordo del tenore molisano, apprezzato per il suo talento a livello globale.

Per entrambi gli appuntamenti è obbligatoria la prenotazione ai numeri: 371 4127701 – 393 2137608.