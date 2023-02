XXIV Coppa Città del Vasto, vince l’H2O sport. Di Amoruso e Smaldino le migliori prestazioni tecniche assolute

Il ritorno in grande stile dell meeting nazionale di nuoto XXIV Coppa Città del Vasto, terzo trofeo H2O Histonium dopo due anni di assenza ha lasciato il segno. In una piscina comunale vestita a festa per il grande appuntamento, sotto la sapiente regia della società presieduta da Massimo Tucci si sono confrontati i migliori atleti delle categorie Esordienti A Ragazzi, Juniores e Assoluti provenienti da tutta la penisola. A fare grande l’appuntamento in terra abruzzese sono stati i numeri fatti registrare in ogni gara e la presenza di ben ventidue team e 500 atleti a dare lustro e qualità ad un evento natatorio di grande valore non solo tecnico. Se i numeri sono stati di spessore, altrettanto si può dire delle performance offerte in vasca dagli atleti impegnati che non si sono risparmiati e hanno stampato tempi di assoluta rilevanza. E’ il caso di Alessia Amoruso e Marino Smaldino che hanno portato a casa il premio per la migliore prestazione al femminile e al maschile di tutto il Meeting. A festeggiare sono anche le rispettive società di appartenenza, la Ranidae e la Waterpolo Bari per due risultati tecnici di grande rilevanza. Per quanto riguarda la speciale classifica riservata alle società a primeggiare è stata proprio l’H2O Sport che ha totalizzato 518,50 punti ed ha preceduto l’Olimpica Salentina (366 punti) e la Ranide Csdd che anche grazie alla Amoruso ha messo insieme 296 punti conquistando il terzo gradino del podio. A completare la top five sono state le società Emmedue (200 punti) e Sport 2000 Lucera (170 punti). Il grande sforzo organizzativo dell’H2O Sport è stato parecchio apprezzato da atleti e addetti ai lavori che hanno potuto toccare con mano la qualità del lavoro svolto in un impianto che ha confermato di essere all’altezza di grandi eventi. In un periodo particolare come quello che si sta vivendo, infatti, ad avere un peso specifico importante in questi casi è anche la qualità della struttura. E a Vasto i riscontri sono stati ai massimi livelli. “Non possiamo che essere contenti di quanto fatto – spiega il presidente biancorosso Massimo Tucci – ci abbiamo messo impegno, passione e tanto entusiasmo per riproporre al meglio questo evento. Un grazie va a tutti i componenti della nostra società, tecnici e addetti ai lavori che si sono prodigati affinché filasse tutto liscio. Un grande contributo è stato fornito dagli sponsor che hanno sposato da sempre la nostra iniziativa e dal Comune di Vasto, vicino alla nostra società in ogni occasione. La vittoria più bella, al di là dell’aspetto tecnico – prosegue il numero uno – è stato l’apprezzamento delle società partecipanti che ci hanno onorato della loro presenza fornendo degli ottimi feedback. Abbiamo messo un tassello importante sul quale continuare a costruire qualcosa di ancora più bello in futuro”.