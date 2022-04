XXI Adidas Open d’Italia: i risultati dell’aaa Karate Team Isernia

E’ calato il sipario dell’evento più rappresentativo dopo i tricolori che propone il karate italiano, il XXI ADIDAS OPEN D’ITALIA una kermesse composta da 1700 atleti in gara, 281 società partecipanti insieme alle NAZIONALI ITALIANE CADETTI ed U21 ed una selezione di tre squadre degli atleti più rappresentativi in Italia oltre ai titolari della maglia azzurra, squadre composte dai CTR divisi per macroarea NORD-CENTRO-SUD.

Un evento imponente in cu l’ASD KARATE TEAM ISERNA non ha certo sfigurato con i 5 atleti proposti in gara. Meritatissima medaglia d’ORO per DAVIDE DI LEMME nella categoria 40kg U14 che porta a casa il risultato dopo 6 incontri in cui ha dimostrato una superiorità netta sui suoi avversari mettendo a segno un gran numero di punti senza subire in nessun incontro, una finale ostica grazie ad un avversario molto competitivo in non si sono messi a segno punti rimettendo il risultato al giudizio arbitrale che si è espresso unanime in favore dell’atleta molisano. Brillante il risultato di ANGELO PETRARCA che dopo un paio di turni è costretto a cedere il posto a Serino Salvatore che sonquisterà la medaglia d’argento e lo ripesca consentendogli portare a casa altri due incontri importanti. E’ solo per un pizzico di sfortuna che ANGELO non conquista la finale per il bronzo dovendosi accontentare di un settimo posto, un po’ stretto anche se di tutto rispetto. Ottima le prestazioni anche di MATTIA RAGO nella cat.40kg U14 che riesce a strappare un interessante nono posto nonstante il rientro da una decina di giorni da due lunghi infortuni. Bella soddisfazione anche per MUCCILLI GIUSEPPE nella cat.50kg U14 che al suo esordio in competizione si è giocato la gara a testa alta in un contesto davvero complicato come quell dell’Open d’Italia. Un pizzico di sfortuna per ALESSANDRO DI LEMME che pur promuovendo un primo incontro sorprendente contro ogni aspettativa cede il passo al secondo turno ad un atleta di tutto rispetto ODELLO ANDREA, già atleta d’interesse nazionale, che a sua volta cede il posto dopo due turni non ripescando Alessandro. Una categoria quella di Alessandro molto molto impegnativa in cui non ha comunque dimostrato di sapere il fatto suo.

Ad ogni modo subito pronti per il 07 maggio ad Isernia data in cui si svolgeranno le qualificazioni al tricolore esordienti che vedrà impegnati DAVIDE DI LEMME, MATTIA RAGO E GIUSEPPE MUCCILLI e per il 21 e 22 maggio in cui ALESSANDRO DI LEMME ed ANGELO PETRARCA saranno impegnati per la finale Nazionale JUNIORES per la quale si sono già qualificati lo scorso 20 marzo