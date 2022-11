XIX Giornata Nazionale del Trekking Urbano: una passeggiata alla riscoperta degli scorci più belli della città e degli antichi mestieri

Una giornata da trascorrere all’aria aperta alla scoperta delle bellezze della città. La XIX Giornata Nazionale del Trekking Urbano si è trasformata a Termoli in una grande festa itinerante. Organizzata dal Comune di Termoli, ha visto la partecipazione della Lilt sezione di Campobasso, l’associazione Valore, la Pro Loco, Turismol e l’associazione culturale La Voce della Tradizione. In piazza Vittorio Veneto, alla partenza della camminata, che è poi proseguita per le principali vie del centro e nel borgo vecchio, c’era anche l’assessore al Turismo Sport e Cultura Michele Barile che ha portato i saluti del Sindaco Francesco Roberti e di tutta l’amministrazione comunale.

La Giornata Nazionale del Trekking Urbano è stata organizzata il 31 ottobre, giornata in Molise in cui si tengono le celebrazioni in ricordo delle vittime del terremoto di San Giuliano di Puglia. Venti anni dal 31 ottobre del 2002; prima della partenza della passeggiata, l’assessore Barile ha chiesto un minuto di silenzio in ricordo delle piccole vittime del sisma e della maestra Carmela Ciniglio. Poi il via alla manifestazione per Corso Umberto I, i partecipanti sono passati anche all’interno dell’atrio del Comune per ammirare la scultura del nodo marinaro.

A seguire è stata la volta di Piazza Sant’Antonio e del borgo vecchio alla scoperta degli scorci più belli e delle tipiche botteghe artigianali che si trovano all’interno delle vecchie mura. Alla Giornata Nazionale del Trekking Urbano hanno partecipato molti appassionati del genere ma anche diverse famiglie con bambini che complice il bel tempo hanno trascorso una nuova giornata all’aperto godendo delle bellezze del posto.