Würstel con i chiodi per un cane da tartufi, salvato da un veterinario a Isernia

Una mano “assassina” ha tentato di togliere la vita ad Akira, uno splendido esemplare di cane da tartufi di razza Border. Gli ha dato da mangiare un würstel che conteneva dei piccoli e micidiali chiodi. È accaduto ad Agnone, in contrada Castelnuovo, come racconta il giornalista Vittorio Labanca. Il cane, dopo aver mangiato la carne, ha iniziato a stare male, tanto male, e il proprietario, di corsa, lo ha portato in uno studio di veterinaria di Isernia, dove l’hanno operato, asportandogli anche parte dello stomaco. L’intervento è tecnicamente riuscito ma Akira sta ancora male. Speriamo che ce la faccia. Non è la prima volta che succede ad Agnone dove c’è qualcuno che evidentemente odia gli animali ed ha già sulla coscienza diversi gatti e anche un cane. Potrebbe però, in questo caso, essere anche un cercatore di tartufi, magari geloso del suo collega proprietario di Akira.