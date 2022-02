Workshop online sulle “Stor(i)egenerative” dei territori molisani

Domani 5 febbraio alle 16:00. Modera la Presidente Letizia Bindi, prevede l’illustrazione di esperienze emblematiche e sarà un’occasione per un dibattito aperto sul tema della rigenerazione nel territorio molisano

Siamo in una fase estremamente delicata e densa, fatta di grandi scelte, di opportunità che si aprono per le comunità locali, ma anche di grandi criticità.

È una fase di progetti, di elaborazione e di mediazione tra il livello delle politiche di sviluppo territoriale, quello delle esperienze associative e cooperative di cambiamento e transizione, di trasformazione dei vissuti individuali dinanzi alla crisi e alle spinte locali verso la rigenerazione.

Come Associazione Diculther – Faro Molise vogliamo fermarci ad ascoltare: ascoltare le esperienze in atto, monitorare i bisogni e le aspirazioni dei gruppi più o meno formalizzati, interpretare i desideri dei territori.

Abbiamo cominciato a farlo nell’ottobre scorso, nell’incontro con alcune esperienze speciali di creatività, di cura e di cooperazione a una idea di sviluppo sostenibile e responsabile. Vogliamo tornare a farlo per portare una speciale attenzione sulle storie di rigenerazione, sui loro punti di forza e le loro fragilità credendo nel valore fondamentale della cultura per le comunità in piena coerenza proprio con la Convenzione di Faro ai cui principi la nostra Associazione intende ispirarsi.

Lo facciamo pensando all’immenso potenziale che può liberarsi dalla nuova programmazione europea e da quella del PNRR, in particolare per i progetti relativi ai Borghi, dall’accento portato, in tutte queste cornici, verso la specificità di questi progetti e al tempo stesso sulla interoperabilità potenziale delle esperienze, la loro possibilità di intrecciarsi in reti preziose di pratiche buone ed efficaci per il benessere delle comunità.

Ci interessa raccogliere, raccontare, sistematizzare e restituire queste esperienze; utilizzare le ICT e i digital media per pensare creativamente lo sviluppo e la rigenerazione locale e territoriale.

Per questo il 5 febbraio prossimo organizziamo, a partire dalle 16:00, un workshop online sulle “Stor(i)egenerative” dei territori molisani per conoscere e confrontarci con le realtà locali, ragionare su come le storie individuali impattino sulle grandi e medie cornici politico-economiche di sviluppo sostenibile.

Pratiche e narrazioni di cambiamento e rigenerazione per abitare e ri-abitare, per essere pienamente cittadini del nostro territorio.

Il Workshop, moderato dalla Presidente Letizia Bindi, prevede l’illustrazione di esperienze emblematiche e sarà un’occasione per un dibattito aperto sul tema della rigenerazione nel territorio molisano.

Invito per partecipare al Workshop “Stor(i)egenerative”

Ora: 5 feb 2022 16:00 Amsterdam, Berlino, Roma, Stoccolma, Vienna

https://us02web.zoom.us/j/89366006884?pwd=RVJITzJuNlNPNTlqM2R1Ui9xQ0NFZz09

ID riunione: 893 6600 6884 Passcode: 477005