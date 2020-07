Workshop fotografico “On the road”

Dopo il corso base, in collaborazione con il fotografo Lello Muzio, il Centro per la fotografia Campobasso “Vivian Maier” organizza un workshop di secondo livello dal titolo “On the road”.

Il percorso formativo è diretto a chi già possiede le basi tecniche dell’uso del mezzo fotografico ed è interessato ad approfondire le proprie esperienze fotografiche in esterna.

Le emozioni della strada attraverso 5 incontri settimanali esclusivamente all’aperto. Workshop estemporaneo teorico e pratico mirato alla ricerca del proprio stile e approccio “on the road”.

Programma:

Gli incontri si svolgono all’aperto dalle ore 16:00 alle 19:00 il martedì (orario e giorno possono variare in base alle esigenze del gruppo). Il corso partirà presumibilmente a metà luglio al raggiungimento del numero minimo. La didattica verte su come impostare tecnicamente al meglio il proprio mezzo fotografico in base alle esigenze di ogni partecipante, conoscenza di grandi autori, esercizi pratici mirati a realizzare tante immagini legate alla visione personale, visione e valutazione dei lavori. Il tutto è svolto in diverse location della città di Campobasso.

Il workshop si svolgerà nel pieno rispetto delle misure di sicurezza indicate dalla normativa imposta dal Governo nazionale in materia di contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19. Verrà rispettando il distanziamento sociale. Gli allievi dovranno altresì indossare guanti e mascherina e fornire un’autocertificazione nella quale dichiarino di non essere affetti da coronavirus, di non essere soggetti a quarantena e di non avere sintomi assimilabili al Covid-19.

Per iscriversi bisogna compilare il modulo d’iscrizione e versare la quota di partecipazione (il costo complessivo è pari a 100 euro e comprende anche la tessera associativa obbligatoria al Centro per la fotografia Campobasso “Vivian Maier” valida per tutto l’anno 2020). Le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento del numero massimo.

Alla fine delle lezioni sarà rilasciato un attestato di frequenza al Corso. A tal proposito, si informa che con tale attestato tutti gli studenti delle scuole medie superiori possono avere crediti formativi. La validità dell’attestato e l’attribuzione del punteggio sono stabiliti dal Consiglio di classe. Il riconoscimento dei crediti formativi è riportato sul certificato allegato al diploma.