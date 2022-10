A cura del Gruppo di Azione Locale “GAL Molise Verso il 2000”

Il Gruppo di Azione Locale “GAL Molise Verso il 2000” organizza l’incontro formativo “Workshop di autocostruzione con materiale di scarto agricolo” nell’ambito del progetto “AWeS0Me – Agricultural WastE as Sustainable 0 km building MatErial”, finanziato dal Programma di Cooperazione transfrontaliera INTERREG IPA CBC Italia – Albania – Montenegro 2014 – 2020. Il workshop, aperto a professionisti del settore dell’edilizia, imprese di costruzioni edili, nonché operatori agricoli, mira a fornire conoscenze

teoriche e pratiche sull’utilizzo di materiali recuperati da scarti agricoli come la paglia per la realizzazione di cappotti termici, certificati CE e 100% naturali.

L’incontro sarà organizzato in due parti:

* La prima fase avrà luogo il 3, 4 e 5 novembre 2022 e verranno illustrate le operazioni preliminari necessarie per la preparazione di una parete di 42mq per la posa in opera di un cappotto termico in paglia e calce, le tecniche di misurazione dei parametri/coefficienti della parete prima dell’inizio dei lavori e infine gli intervenuti potranno personalmente partecipare alla realizzazione del cappotto termico.

* Nella seconda fase del workshop, prevista per il 17 e il 18 novembre 2022, verrà invece eseguito l’intonaco. Completata la fase di asciugatura della paglia, dunque, i partecipanti al workshop potranno preparare l’intonaco in calce cruda e garantire la sua posa direttamente sul supporto in paglia e calce. Il workshop si terrà, come da agenda allegata, presso la sala conferenze della sede del GAL Molise Verso il 2000 in Campobasso, Via Monsignor Bologna 15.