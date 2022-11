“Workshop di autocostruzione con materiale di scarto agricolo”: l’evento del Gal Molise dal 3 al 5 novembre

Il Gruppo di Azione Locale “GAL Molise Verso il 2000” organizza l’incontro formativo “Workshop di autocostruzione con materiale di scarto agricolo” nell’ambito del progetto “AWeS0Me – Agricultural WastE as Sustainable 0 km building MatErial”, finanziato dal Programma di Cooperazione transfrontaliera INTERREG IPA CBC Italia – Albania – Montenegro 2014 – 2020.

Il workshop, aperto a professionisti del settore dell’edilizia, imprese di costruzioni edili, nonché operatori agricoli, mira a fornire conoscenze teoriche e pratiche sull’utilizzo di materiali recuperati da scarti agricoli

come la paglia per la realizzazione di cappotti termici, certificati CE e 100% naturali.

L’incontro sarà organizzato in due parti: la prima fase avrà luogo il 3, 4 e 5 novembre 2022 e verranno

illustrate le operazioni preliminari necessarie per la preparazione di una parete di 42mq per la posa in opera di un cappotto termico in paglia e calce, le tecniche di misurazione dei parametri/coefficienti della parete prima dell’inizio dei lavori e infine gli intervenuti potranno personalmente

partecipare alla realizzazione del cappotto termico.

Nella seconda fase del workshop, prevista per il 17 e il 18 novembre 2022, verrà invece eseguito l’intonaco. Completata la fase di asciugatura della paglia, dunque, i partecipanti al workshop potranno preparare l’intonaco in calce cruda e garantire la sua posa direttamente sul supporto in paglia e calce. Il workshop si terrà, come da agenda allegata, presso la sala conferenze della sede del GAL Molise Verso il 2000 in Campobasso, Via Monsignor Bologna 15.