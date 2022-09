Workout in Silent, l’Avis Isernia organizza una giornata di benessere in musica

Una comitiva silenziosa, ma molto colorata, si appresta ad animare il centro storico di Isernia e trasmettere alla comunità l’importanza della donazione di sangue.

È il gruppo che sta componendo l’Avis comunale di Isernia che sarà protagonista del ‘Workout in silent’, speciale lezione di fitness silenziosa, appunto, ma a ritmo di musica.

Sabato 17 settembre, a partire dalle ore 17, con ritrovo davanti alla Fontana Fraterna, i partecipanti passeggeranno nel centro storico di Isernia guidati da un istruttore al ritmo dei suoni che ascolteranno attraverso delle cuffie. Sarà l’occasione per scoprire o ricoprire i luoghi più caratteristici del capoluogo pentro e contemporaneamente prendersi cura di se stessi, con una sana attività fisica.

Ma l’obiettivo principale è quello di diffondere la cultura della donazione di sangue, cercando quindi i coinvolgere i cittadini in una causa che parla di solidarietà e di gesti salvavita.

«Vogliamo sensibilizzare la cittadinanza anche verso l’inclusione – ha spiegato la vicepresidente dell’Avis Isernia Lorena Minotti -. Questo è il tema che abbiamo portato avanti anche attraverso ‘Donare, legami di cittadinanza’, cioè il progetto con cui abbiamo reso partecipi tanti stranieri che vivono in città di iniziative come il laboratorio teatrale e seminari tematici sul dono. Ora, proprio in questo contesto multiculturale, intendiamo valorizzare il nostro centro storico e raccontarlo a tutti, italiani e non. Il mix di attività fisica e promozione territoriale può aiutarci a far crescere la donazione di sangue in città e noi forniremo tutte le informazioni utili per avvicinarsi a questo mondo»

Per partecipare è necessaria la prenotazione: i primi 40 iscritti che risultano già soci dell’Avis riceveranno una cuffia in omaggio; i primi 40 iscritti non necessariamente soci dell’Avis riceveranno una maglietta in omaggio.

Per prenotarsi occorre contattare entro e non oltre lunedì 12 settembre i numeri 3494359693 (Mirco) o 3426020488 (Avis comunale).