Woody Allen si rifugia nella sua “piovosa” New York

L’ultima opera del regista Premio Oscar è un tributo angelico e delicato per la sua città natale

New York City, “La Grande Mela”, la città che non dorme mai. Patria di personaggi che hanno rivoluzionato il mondo del cinema e non solo. Tra questi, spicca il grande Woody Allen che ha scelto casa sua come set per la sua ultima opera cinematografica. “A rainy day in New York” è il primo film che Allen mette in distribuzione a seguito dello scandalo molestie che ha visto anche il suo nome apparire tra i potenziali carnefici. Una storia che però non ha nulla a che vedere con il lato cinematografico. Perché, seppur scosso dalle voci dirette alla sua persona, Woody Allen è ancora capace di incantare il pubblico al cinema con film che spaziano tra commedie romantiche e sentimentali al cui interno troviamo situazioni al limite del paradossale; il tutto condito da una cornice di una New York piovosa come nel Godzilla di Roland Emmerich. E’ il caso anche di questo ultimo film, in cui il direttore di macchina non rinuncia a nulla dello stile che lo ha contraddistinto nel corso dei decenni. Stavolta Allen ha scelto di rendere New York così singolare tramite lo sguardo di una giovane coppia innamorata. Come interpreti sono stati scelti due giovanissimi attori già forgiati e temprati da una serie di film che ne ha acconsentito lo sbocco alle luci del successo: Timothée Chalamet ed Elle Fanning. I due fidanzatini, dai nomi Gatsby (un omaggio al Grande Gastsby) e Asheligh, progettano un weekend romantico a Manhattan, ma una volta arrivati lì, paradossalmente, le loro strade si dividono ed entrambi finiscono a vivere delle “disavventure” grottesche. I due ragazzi si ritrovano così a vagare per la metropoli americana spaziando tra i bassifondi, dove il gioco d’azzardo la fa da padrone, al Metropolitan Musem; dai salotti delle feste dei grandi Vip, ai locali notturni dove la prostituzione è all’ordine del giorno; il tutto mantenendo quello stile ironico che contraddistingue i film di Allen. Oltre ai due giovani interpreti, la scacchiera di Allen in quest’occasione, di imbottisce di pezzi da novanta di tutto rispetto come Liev Schreiber, Jude Law, Diego Luna e Selena Gomez. Un cast eccezionale capace sicuramente di attirare una buona dose di spettatori nelle sale in cui il film verrà proiettato. Se però i protagonisti se la cavano egregiamente, non possiamo non negare come i vari interpreti secondari risultino un po’ troppo goffi e superficiali. Non è da escludere che la goffaggine dei personaggi sia uno stampo Alleniano sempre presente, ma anche nelle interpretazioni, se valutiamo il loro passato, ci hanno lasciato con un pizzico di scetticismo. L’opera è leggiadra con un ritmo soave, dolce e raffinata, mielata e morbida, un film che rilassa la mente e regala momenti di totale piacevolezza senza rinunciare a qualche tratto comico capace di alleggerire il pubblico con qualche tenera risata. Qualche errore tecnico però, si è intravisto ma sarebbe veramente un peccato e un dispiacere rovinare un’operetta così indulgente e gioiosa. Il finale del film è un doveroso tributo che Allen regala alla sua città natale. Non importa quanto sia caotica, inquinata, malfamata, è casa. Inoltre, vista la situazione che pende sul suo nome, sempre parlando dello scandalo molestie, la soluzione di Allen di cercare rifugio in casa propria è una scelta saggia e rispettosa, specie per chi ama il suo cinema e non è ancora disposto a dargli l’addio. D’altronde, Polanski insegna che se si sa fare cinema, tutte le voci intorno alla propria persona non valgono niente.

Stefano Berardo