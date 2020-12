Women New Deal: quale futuro per il Basso Molise? Federazione PD e Conferenza Donne Dem verso il protagonismo femminile

Si svolgerà, il 18 Dicembre alle ore 18.00, in modalità telematica – su piattaforma zoom – l’incontro/dibattito aperto a tutti i simpatizzanti e iscritti, organizzato dalla Federazione PD del Basso Molise – in collaborazione con la Conferenza delle Donne Dem Molise – per discutere del documento “Women New Deal”, presentato lo scorso 11 novembre, dalla Presidente PD, Valentina Cuppi, e definito “come un grande patto per la ripartenza che mette al centro l’esperienza e il protagonismo delle donne per il futuro del Paese”. Prenderanno parte all’incontro – oltre al Segretario di Federazione, Oscar Scurti, al Segretario Regionale, Vittorino Facciolla, e alle Delegate Dem molisane, Francesca D’Anversa e Nicoletta Bartollino – esponenti politici nazionali: Cecilia D’Elia (Portavoce nazionale della Conferenza Donne Dem); Valeria Fedeli (Senatrice PD); Andrea Cozzolino ( Europarlamentare PD): Valeria Valente ( Vice Presidente PD al Senato) La presenza di ospiti nazionali, sarà un’occasione preziosa per comprendere quali possano essere gli strumenti e i canali da utilizzare anche nel Basso Molise, per favorire il lavoro femminile attraverso i fondi del Recovery fund. La registrazione dell’incontro sarà trasmessa sulla pagina facebook della Federazione PD del Basso Molise https://www.facebook.com/federazionepdbassomolise il giorno 19 Dicembre alle ore 18.00.