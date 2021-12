“Wiseair”, successo nazionale per l’app molisana sulla qualità dell’aria

Un sogno che si realizza per l’ingegnere isernino Paolo Barbato

Wiseair, l’app in parte anche isernina che monitora la qualità dell’aria, è un sogno che sta diventando realtà: è stato, infatti, annunciato un round di investimenti da 1 milione di euro e l’operazione sarà guidata da Novum Capital Partners, multi-family office svizzero.



Ma facciamo un passo indietro e torniamo a febbraio 2019, quando quattro ingegneri giovanissimi fondarono Wiseair, una startup innovativa che offre servizi di monitoraggio ambientale alle pubbliche amministrazioni.

Tra di loro c’è anche Paolo Barbato, un ventiseienne di Isernia laureato in Ingegneria Energetica al Politecnico di Milano.



La piattaforma si chiama Wiseair e mostra dati e analisi in tempo reale sulla qualità dell’aria. Si tratta di un vaso intelligente che permette di ridurre l’esposizione individuale all’inquinamento urbano. La start-up, realizzata in collaborazione con un team di studenti del Politecnico di Milano e Torino, consiste, dunque, in un vaso che contiene una vera e propria pianta domestica capace di convertire, tramite un dispositivo, l’energia chimica in eccesso rilasciata naturalmente dalle radici in energia elettrica con cui vengono alimentati dei sensori che misurano la qualità dell’aria.



Oggi quel sogno del 2019 sta diventando realtà e grazie ai finanziamenti, nel prossimo anno, insieme a Novum e altri soci strategici, come Techstars e Linkem, la piattaforma verrà portata in centinaia di comuni italiani.



«Oggi offriamo alla pubblica amministrazione l’utilizzo della piattaforma che raccoglie i dati sull’inquinamento ambientale. Abbiamo stipulato contratti con decine di Comuni, con un fatturato derivante di oltre 100mila euro», hanno dichiarato i fondatori dell’app sul quotidiano Millionaire.

Un successo, dunque, di ecologia e sviluppo che ha anche un po’ di Isernia e del Molise.