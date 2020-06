WiFi4Eu, via al quarto bando: sul piatto oltre 14 milioni

«Sono disponibili – comunica il presidente Anci Molise, Pompilio Sciulli, ai sindaci molisani -voucher da 15.000 per i Comuni che vogliono attivare punti di accesso gratuiti negli spazi pubblici. La call per WiFi4Eu sarà aperta dal 3 giugno 2020 ore 13. Il bando ha un budget di 14,2 milioni di euro grazie ai quali la Commissione distribuirà ai Comuni di tutta Europa 947 voucher del valore di 15.000 euro ciascuno in base al criterio “first come, first served” (il principio del “primo arrivato, primo servito”). Si può registrare qui il proprio Ente e partecipare seguendo le istruzioni: https://wifi4eu.ec.europa.eu/#/home».