Quando hanno annunciato il loro Premio Speciale quasi non ci volevano credere. “Le mani stanno ancora tremando per l’emozione”. Un esordio importante e un podio mancato per un soffio per i ragazzi della 5F dell’Istituto Alberghiero di Termoli che hanno ottenuto il Premio Speciale nell’ambito del Campionato Nazionale di Pasticceria degli Istituti Alberghieri che ha visto 12 scuole di tutta Italia gareggiare all’interno della Fiera Host di Milano. Un esordio in grande stile nella prima manifestazione nazionale in presenza che le scuole sono tornate a fare dopo la parentesi e lo stop dovuto all’emergenza Covid-19. La loro “White Passion” ha colpito e incantato la giuria di esperti che l’ha votata come uno dei dolci migliori. “E’ stata una cosa emozionante dall’inizio alla fine – hanno affermato – già da quando ci sono state le prime prove. Viene la tremarella e ce l’abbiamo ancora. E’ stato qualcosa di grande, non ci aspettavamo di vedere così tanti ragazzi che avevano la stessa volontà e voglia di impegnarsi in quello che fanno delle passioni enormi ed è stata una cosa bellissima ci è sembrato di essere così piccoli ma così tanto grandi”. “Dopo questo lungo periodo di lockdown e soprattutto per la scuola è stata una bella occasione e una ripartenza a tutti gli effetti, è stato emozionante rivivere quei momenti che avevamo lasciato qualche anno fa – ha affermato il professor Mauro Inglese che ha accompagnato i ragazzi nella trasferta milanese – poteva andare meglio come di solito si dice ma abbiamo avuto un bel premio perché il dessert è stato progettato ed elaborato seguendo una serie di criteri, gusti, consistenze, colori e sapori e abbiamo avuto un riconoscimento particolare per questo tipo di progettazione”.

"White Passion" speciale, all'Alberghiero il premio al Campionato Nazionale di Pasticceria